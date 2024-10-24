Экоосень наступила. Куда сдать электрохлам?

23 октября, среда, 10:40

Отслужившие свой век фены, миксеры и принтеры не стоит выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Электроприборы вполне пригодны для переработки и ещё могут послужить людям, став новыми изделиями из пластика. Сейчас в городе работают 23 пункта приема опасных отходов.

Куда можно сдать сломанную бытовую технику и старые автомобильные покрышки и какие превращения будут с ними происходить – рассказываем в нашем репортаже с мусороперерабатывающих площадок.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург