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23 октября, среда, 10:40

Экоосень наступила. Куда сдать электрохлам?

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Отслужившие свой век фены, миксеры и принтеры не стоит выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Электроприборы вполне пригодны для переработки и ещё могут послужить людям, став новыми изделиями из пластика. Сейчас в городе работают 23 пункта приема опасных отходов.

Куда можно сдать сломанную бытовую технику и старые автомобильные покрышки и какие превращения будут с ними происходить – рассказываем в нашем репортаже с мусороперерабатывающих площадок.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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