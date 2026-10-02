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02 октября, пятница, 08:46

Дождь, ветер и ограниченная видимость. Как спортсмены покоряли мокрый асфальт?

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Дождь, ветер и ограниченная видимость - это очень плохие условия для передвижения на автомобиле по дорогам общего пользования. А вот для спортивного дрифта - наоборот. «Игора драйв Дрифт-вызов» - это новые соревнования, которые автодром приурочил к пятилетию Кубка Петербурга по дрифту.

Как спортсмены покоряли мокрый асфальт и боролись с непредсказуемо погодой на игора драйв дрифт вызов, расскажем на Первом. 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева.  Первый канал. Петербург.

 

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