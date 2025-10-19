Первый канал
Санкт-Петербург
04:13 19 октября 2025, воскресенье
1tvspb.ru
17 октября, пятница, 11:00

Диванный флот в действии: о продвижении гребного спорта и водного отдыха

Версия для печати

Сплавиться по реке в комфортных условиях, можно сказать, не вставая с дивана позволяет специальное плавсредство. На нём может расположиться несколько человек любого уровня подготовки и физических возможностей.

Семейная пара спортсменов Васильевых придумала "диванинг" – для пропаганды активного отдыха на воде. 

Об энтузиастах гребного спорта и их креативных идеях рассказываем в нашем репортаже из посёлка Лосево Ленинградской области.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru