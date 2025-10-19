Диванный флот в действии: о продвижении гребного спорта и водного отдыха

17 октября, пятница, 11:00

Сплавиться по реке в комфортных условиях, можно сказать, не вставая с дивана позволяет специальное плавсредство. На нём может расположиться несколько человек любого уровня подготовки и физических возможностей.

Семейная пара спортсменов Васильевых придумала "диванинг" – для пропаганды активного отдыха на воде.

Об энтузиастах гребного спорта и их креативных идеях рассказываем в нашем репортаже из посёлка Лосево Ленинградской области.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург