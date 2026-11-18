18 ноября, среда, 10:30

В Москве прошёл чемпионат России по боксу среди женщин. Сборная Петербурга заняла третье место в общекомандном зачёте и привезла в родной город шесть медалей — золото, два серебра и три бронзы.

Этот суровый спорт в Петербурге набирает популярность, в том числе благодаря команде, которая приносит и городу, и стране всё новые победы.

Что даёт девушкам этот мужественный вид спорта и как он меняет их жизнь?

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург