Дети нарисовали семью и счастье в стенах главных соборов Петербурга

23 октября, среда, 10:08

Знакомство каждого человека с процессом творения начинается с рисования. Маленькие дети выводят на бумаге силуэты мамы, папы, брата или сестры. И именно в такие моменты они особенно ясно осознают, что же такое семья. Искусство, семью, а также историю объединила благотворительная акция «Дети рисуют в храме».

Сотни маленьких мольбертов на один день заполнили храмы Петербурга. А сотни маленьких художников показали в своих рисунках, каким они видят семейное счастье. Подробнее об экспериментальном проекте.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург