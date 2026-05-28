День рождения Петербурга. Премия губернатора "За заслуги в развитии библиотечного дела". Международный конгресс "Здоровые дети - будущее страны". Двадцать пять лет арт-студии "Перспективы"

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Петербург отметил день рождения – нашему городу исполнилось 323 года. По традиции торжества начались в Петропавловской крепости.

Первую в истории премию губернатора "За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге" вручили лучшим хранителям книг – в честь профессионального праздника, Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая.

Педиатры всей страны соберутся 28-29 мая на юбилейный 10-ый конгресс с международным участием "Здоровые дети – будущее страны", который пройдет в Педиатрическом университете.

"В Петербурге светло" – слова из песни музыканта Вовы Чё Морале, ставшей гимном для всех, кто бескорыстно творит добро. Именно так назвали вечер современного искусства в арт-отеле Васильевский.  27 мая четвертьвековой день рождения отметила арт-студия благотворительной организации "Перспективы", которая работает в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

