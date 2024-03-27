День нефролога. О лечении и профилактике заболеваний почек

27 марта, среда, 10:34

Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают нефрологи - врачи, которые занимаются лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний мочевой системы. От здоровья почек зависит состояние всего организма, и в работе этих специалистов важен междисциплинарный подход.

День нефролога в России ежегодно отмечают 27 марта. На это время обычно приходится пик обострения заболеваний почек, связанный с переохлаждением, усталостью и сменой погоды. И в этот день врачи хотят напомнить, что главное – это профилактика заболеваний и своевременная диагностика.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург