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27 марта, среда, 10:34

День нефролога. О лечении и профилактике заболеваний почек

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Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают нефрологи - врачи, которые занимаются лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний мочевой системы. От здоровья почек зависит состояние всего организма, и в работе этих специалистов важен междисциплинарный подход.

День нефролога в России ежегодно отмечают 27 марта. На это время обычно приходится пик обострения заболеваний почек, связанный с переохлаждением, усталостью и сменой погоды. И в этот день врачи хотят напомнить, что главное – это профилактика заболеваний и своевременная диагностика.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

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