День космонавтики. С чем связаны мечты и планы современных покорителей космоса?

12 апреля, пятница, 10:02

Каждый год 12 апреля в России отмечается День космонавтики. День, когда Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. С чем связаны мечты и планы современных космонавтов? И как видят космическое будущее писатели фантасты наших дней?

Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко побывал в космосе дважды и провел на орбите в общей сложности 337 суток 8 часов и 56 минут. Его первый полет состоялся в 2011-м, космонавт долгие годы шел к своей мечте. О том, как это было? И о тех, кто сегодня мечтает о космосе.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург