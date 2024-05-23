Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
23 мая, четверг, 12:00

Чувствуем руками. О фестивале творчества глухих и слабослышащих

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Слышащие зрители в зале смотрят очень внимательно, потому что такого вида искусства, можно сказать, никогда не видели. А неслышащая публика чувствует себя в своём мире.

Песни на русском жестовом языке, танцы, пантомима – это только часть жанров, в которых работаю артисты. Слушая и смотря их выступления, невозможно не думать о том, чем отличается восприятие музыки слышащими и неслышащими.

Репортаж с гала-концерта 6-го Всероссийского конкурса концертных программ. Санкт-Петербург принимает фестиваль впервые.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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