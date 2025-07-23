Чтобы часы работали как часы! Как учат мастеров?

23 июля, среда, 10:00

Зачем нужны простые механические часы в эпоху умных, электронных? И почему многие готовы тратить собственный отпуск на то, чтобы освоить редкую профессию часового мастера?

Старые будильники, наручные часы, отмерявшие еще советское время — не престижный аксессуар, который подчеркивает статус, а просто вещи из прошлого. Кажется, зачем это всё ремонтировать, когда дешевле и проще позволить им молчать, сохранив как память? Но нет — владельцы хотят, чтобы часы работали.

Школу часовых мастеров посетила наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург