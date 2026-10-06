Что такое социокультурная реабилитация?

06 октября, вторник, 10:09

Прикоснуться к Арктике можно в Российском Этнографическом музее. Эти барельефы были созданы специально для слепых и слабовидящих людей, чтобы они могли лучше познакомиться с историей нашего необъятного края. Теперь посетителям с нарушением зрения стала ещё доступнее сама экспозиция - в музее разработали собственную методику тифлокомментирования этнографических предметов.

Подробнее о ней, а также об успешных практиках социокультурной реабилитации в учреждениях культуры расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Певрый канал. Пеетрбург.