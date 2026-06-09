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08 июня, понедельник, 10:08

Что такое кинокорм?

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Кино снимают в самых разных местах, в разных погодных условиях – это уж не говоря о том, что сам творческий процесс может оказаться сложным и трудоемким. А сытый специалист гораздо эффективнее голодного, поэтому поговорим о том, чем кормят на съемочной площадке, чтобы мысли о еде не отвлекали съемочную группу от создания хорошего фильма.

Кинообед имеет свою специфику.

Пища должна быть простой, понятной и надолго обеспечивать энергией, но после нее не должно клонить в сон – после обеда еще работать и работать.

Виктория Федорова, Руслан Баширов, Александр Дружинин, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург. 

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