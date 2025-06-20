Чем знаменит Кингисепп? История и нераскрытые тайны города

19 июня, четверг, 10:00

Попробовать на вес оружие воина и примерить его броню, посетить старинное фотоателье и оказаться на только что открытом пограничном пункте между СССР и Эстонией. Историю Кингисеппа в местном музее можно буквально потрогать.

А также увидеть храм по проекту Антонио Ринальди, посетить загородную усадьбу, в которой жили африканские родственники Пушкина. Чем знаменит город Кингисепп сегодня и как начиналась его жизнь сотни лет назад – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург