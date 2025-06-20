Первый канал
Санкт-Петербург
00:37 21 июня 2025, пятница
1tvspb.ru
19 июня, четверг, 10:00

Чем знаменит Кингисепп? История и нераскрытые тайны города

Версия для печати

Попробовать на вес оружие воина и примерить его броню, посетить старинное фотоателье и оказаться на только что открытом пограничном пункте между СССР и Эстонией. Историю Кингисеппа в местном музее можно буквально потрогать.

А также увидеть храм по проекту Антонио Ринальди, посетить загородную усадьбу, в которой жили африканские родственники Пушкина. Чем знаменит город Кингисепп сегодня и как начиналась его жизнь сотни лет назад – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru