Чем запомнилась эта неделя?

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Государственные награды Российской Федерации и поощрения президента страны вручили в Смольном.
Петербургские тракторы могут отправиться в Нигерию.
Кинофорум "Десятая муза". Как дети снимают кино здесь и сейчас.
Как работает искуственный интеллект? Как нейросети влияют на контент и аудиторию? Медийщики со всей страны собрались в Петербурге, чтобы узнать о последних трендах в работе с ИИ.
Джелато со вкусом Гурьевской каши представят на Фестивале мороженного.
Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.