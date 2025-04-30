Первый канал
Санкт-Петербург
09:38 30 апреля 2025, среда
1tvspb.ru
30 апреля, среда, 08:04

Чем запомнилась эта неделя?

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Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Государственные награды Российской Федерации и поощрения президента страны вручили в Смольном.

Петербургские тракторы могут отправиться в Нигерию. 

Кинофорум "Десятая муза". Как дети снимают кино здесь и сейчас.

Как работает искуственный интеллект? Как нейросети влияют на контент и аудиторию? Медийщики со всей страны собрались в Петербурге, чтобы узнать о последних трендах в работе с ИИ.

Джелато со вкусом Гурьевской каши представят на Фестивале мороженного.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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