Чем запомнилась эта неделя?

30 апреля, среда, 08:04

Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Государственные награды Российской Федерации и поощрения президента страны вручили в Смольном.

Петербургские тракторы могут отправиться в Нигерию.

Кинофорум "Десятая муза". Как дети снимают кино здесь и сейчас.

Как работает искуственный интеллект? Как нейросети влияют на контент и аудиторию? Медийщики со всей страны собрались в Петербурге, чтобы узнать о последних трендах в работе с ИИ.

Джелато со вкусом Гурьевской каши представят на Фестивале мороженного.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.