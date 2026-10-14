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14 октября, среда, 10:05

Чем раньше, тем лучше: как вовремя защитить себя от рака молочной железы

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Чем раньше обратиться, тем лучше прогноз и успешнее лечение. Тезис универсальный, но в случае с диагностикой рака молочной железы именно время может оказаться решающим фактором. В подтверждение - реальные истории наших героинь.

15 октября — Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

К этому событию онкоцентр имени Напалкова приурочил два дня бесплатного профилактического обследования, которое включает консультацию онколога-маммолога и УЗИ.

Акция пройдёт 21 и 28 октября, нужна предварительная запись.

Или можно взять всё в свои руки и сделать маммографию по месту жительства или в любом доступном центре.

Викторяи Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.

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