Чем раньше, тем лучше: как вовремя защитить себя от рака молочной железы

14 октября, среда, 10:05

Чем раньше обратиться, тем лучше прогноз и успешнее лечение. Тезис универсальный, но в случае с диагностикой рака молочной железы именно время может оказаться решающим фактором. В подтверждение - реальные истории наших героинь.

15 октября — Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

К этому событию онкоцентр имени Напалкова приурочил два дня бесплатного профилактического обследования, которое включает консультацию онколога-маммолога и УЗИ.

Акция пройдёт 21 и 28 октября, нужна предварительная запись.

Или можно взять всё в свои руки и сделать маммографию по месту жительства или в любом доступном центре.