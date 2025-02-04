Человеку нужен человек. О наставничестве в паллиативной помощи

04 февраля, вторник, 10:00

Молодым людям с ограниченными возможностями здоровья нужна не только помощь, но и простое общение. Как найти собеседника, с которым можно разделить свободное время и у которого к тому же можно чему-нибудь научиться? Именно для этого придуман социальный проект наставничества.

Подробнее о том, как стать наставником и помогать тем, кому действительно эта помощь необходима, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург