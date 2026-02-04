Чехов и Купчино. О библиотечном фестивале «Чеховские дни»

03 февраля, вторник, 11:00

Проводить чеховский фестиваль именно в Петербурге непросто, ведь жил Антон Павлович в Москве, а в наш город приезжал повидаться со своим издателем, поэтому именем Чехова у нас названа улица, где жил Алексей Суворин. А о том, как Антон Павлович связан с районом Купчино, и вовсе знают только в одной библиотеке.

Фестиваль "Чеховские дни" вот уже девятый раз проводит библиотечная система Фрунзенского района. О Чехове в шутку и всерьёз – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург