Первый канал
Санкт-Петербург
10:09 04 февраля 2026, среда
1tvspb.ru
03 февраля, вторник, 11:00

Чехов и Купчино. О библиотечном фестивале «Чеховские дни»

Версия для печати

Проводить чеховский фестиваль именно в Петербурге непросто, ведь жил Антон Павлович в Москве, а в наш город приезжал повидаться со своим издателем, поэтому именем Чехова у нас названа улица, где жил Алексей Суворин. А о том, как Антон Павлович связан с районом Купчино, и вовсе знают только в одной библиотеке.

Фестиваль "Чеховские дни" вот уже девятый раз проводит библиотечная система Фрунзенского района. О Чехове в шутку и всерьёз – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru