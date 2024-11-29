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28 ноября, четверг, 10:13

Быть мамой! Как найти ресурс для воспитания особенного ребенка и своей самореализации

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Очаровательная кукла создана мамой особенного ребёнка. Девочке поставили диагноз – детский церебральный паралич, и играть в эти игрушки она не может. Но очень радуется, когда её мама их шьёт. В Нормальном месте проходит фестиваль «Особенные мамы», на котором женщины продемонстрировали своё творчество.

Подробнее о том, какие способности внутри себя открыли мамы во время декрета, и в чём находят внутренний ресурс.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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