Быть мамой! Как найти ресурс для воспитания особенного ребенка и своей самореализации

28 ноября, четверг, 10:13

Очаровательная кукла создана мамой особенного ребёнка. Девочке поставили диагноз – детский церебральный паралич, и играть в эти игрушки она не может. Но очень радуется, когда её мама их шьёт. В Нормальном месте проходит фестиваль «Особенные мамы», на котором женщины продемонстрировали своё творчество.

Подробнее о том, какие способности внутри себя открыли мамы во время декрета, и в чём находят внутренний ресурс.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.