Первый канал
Санкт-Петербург
13:04 05 марта 2026, четверг
1tvspb.ru
05 марта, четверг, 08:50

Библиотеки Фрунзенского района открывают двери для котиков: как помочь кошачьим приютам

Версия для печати

Бегемот очень похож на своего литературного прототипа, но в отличие от булгаковского кота не починяет примус, а живёт в приюте. Чувствует себя здесь главным, выглядит сытым. Но в приюте, кроме него, много других постояльцев, все они тоже должны что-то есть и где-то спать.

Библиотеки Фрунзенского района им в этом помогут. А также помогут котам и кошкам найти семью, дом, еду и лечение. Как присоединиться к акции "Помоги хвостатым" – расскажем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru