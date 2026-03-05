Библиотеки Фрунзенского района открывают двери для котиков: как помочь кошачьим приютам

05 марта, четверг, 08:50

Бегемот очень похож на своего литературного прототипа, но в отличие от булгаковского кота не починяет примус, а живёт в приюте. Чувствует себя здесь главным, выглядит сытым. Но в приюте, кроме него, много других постояльцев, все они тоже должны что-то есть и где-то спать.

Библиотеки Фрунзенского района им в этом помогут. А также помогут котам и кошкам найти семью, дом, еду и лечение. Как присоединиться к акции "Помоги хвостатым" – расскажем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург