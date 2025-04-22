Безграничные возможности искусственного интеллекта в медицинской реабилитации

22 апреля, вторник, 08:15

Хороший генеральский протез в 1812 году выглядел вот так. То есть передвигаться с ним было можно, но все таки тяжело. Сейчас в изготовлении и настройке технических средств реабилитации врачам помогает искусственный интеллект. Причем некоторые процессы протезирования, удается ускорить в десятки раз. Как это работает?

В Центре Альбрехта за прошлый год провели почти девять тысяч курсов реабилитации.

А пациенты получили более тысячи протезов и ортезов.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.