Бесценные свидетельства о страшных днях блокады

10 февраля, вторник, 11:00

Сохранить свидетельства о жизни города и людей в самый тяжёлый период – во времена блокады Ленинграда – помог проект Президентской библиотеки, который позволил собрать и оцифровать множество частных документов. Но особенно ценно услышать живые воспоминания о блокаде из уст тех, кто пережил эти страшные события и до сих восхищает силой духа и стойкостью.

Наша съёмочная группа встретилась с жителями блокадного Ленинграда.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург