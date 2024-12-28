Первый канал
Санкт-Петербург
14:40 28 декабря 2024, суббота
1tvspb.ru
28 декабря, суббота, 10:30

Балет «Ушастые истории», «Щелкунчик» с Фарухом Рузиматовым, «Лебединое озеро» Татьяны Навки, история ёлки в Петропавловке и «Хроники чудес» в Цирке на Фонтанке

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Обзор ярких новогодних событий в культурной афише Санкт-Петербурга.

Яркий рождественский балетный спектакль "Ушастые истории" снова на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана.

Фарух Рузиматов в роли волшебника Дроссейльмейера в новогоднем "Щелкунчике" на сцене Александринского театра.

Ледовое шоу "Лебединое озеро" представляет в Санкт-Петербурге Татьяна Навка.

В Петропавловской крепости на выставке "История новогодней ёлки" можно узнать о традициях празднования Нового года со времён Петра I.

В Цирке на Фонтанке новогодняя программа "Хроники чудес" с воздушными гимнастами, белыми тиграми, танцами артистов и роботов и шутками знаменитого клоуна Дэвида Ларибле.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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