Балет «Ушастые истории», «Щелкунчик» с Фарухом Рузиматовым, «Лебединое озеро» Татьяны Навки, история ёлки в Петропавловке и «Хроники чудес» в Цирке на Фонтанке

28 декабря, суббота, 10:30

Обзор ярких новогодних событий в культурной афише Санкт-Петербурга.

Яркий рождественский балетный спектакль "Ушастые истории" снова на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана.

Фарух Рузиматов в роли волшебника Дроссейльмейера в новогоднем "Щелкунчике" на сцене Александринского театра.

Ледовое шоу "Лебединое озеро" представляет в Санкт-Петербурге Татьяна Навка.

В Петропавловской крепости на выставке "История новогодней ёлки" можно узнать о традициях празднования Нового года со времён Петра I.

В Цирке на Фонтанке новогодняя программа "Хроники чудес" с воздушными гимнастами, белыми тиграми, танцами артистов и роботов и шутками знаменитого клоуна Дэвида Ларибле.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.