Балет «Ушастые истории», «Щелкунчик» с Фарухом Рузиматовым, «Лебединое озеро» Татьяны Навки, история ёлки в Петропавловке и «Хроники чудес» в Цирке на Фонтанке

Обзор ярких новогодних событий в культурной афише Санкт-Петербурга.
Яркий рождественский балетный спектакль "Ушастые истории" снова на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана.
Фарух Рузиматов в роли волшебника Дроссейльмейера в новогоднем "Щелкунчике" на сцене Александринского театра.
Ледовое шоу "Лебединое озеро" представляет в Санкт-Петербурге Татьяна Навка.
В Петропавловской крепости на выставке "История новогодней ёлки" можно узнать о традициях празднования Нового года со времён Петра I.
В Цирке на Фонтанке новогодняя программа "Хроники чудес" с воздушными гимнастами, белыми тиграми, танцами артистов и роботов и шутками знаменитого клоуна Дэвида Ларибле.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.