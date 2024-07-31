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31 июля, среда, 10:20

Авторские экскурсии хранителей музея-заповедника «Петергоф»

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Что хочет посетитель музея в первую очередь? Рассмотреть всё максимально близко, задать специалисту вопросы и получить развернутые интересные ответы, почувствовать, как оживает интерьер за ограждениями. Государственный музей-заповедник «Петергоф» позволил реализовать эти желания.

Конечно, трогать старинные экспонаты по-прежнему нельзя! Но можно рассмотреть то, что обычно видят только хранители. Музей-заповедник "Петергоф" запустил новый летний проект авторских экскурсий. Чем такой формат отличается от классического, рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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