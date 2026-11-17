17 ноября, вторник, 10:02

Биеннале — уникальная возможность пообщаться с архитекторами и из первых уст узнать, какие идеи они вложили в свой проект. В обширной дискуссионной программе обсуждение широкого круга тем: индустриальной недвижимостии парков, спортивных сооружений и знаковых объектов культуры.

Как может выглядеть город будущего и как в погоне за новизной не потерять прошлое? Какие архитектурные объекты появятся в Петербурге? Весь спектр градостроительных вопросов. Тема этого года — открытость и преемственность поколений.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.