Очарование народного танца. Ансамбль «Россияночка» празднует 35-летие

13 мая, вторник, 10:30

«Капустка», «Тимоня», «Зауральская круговая топотуха» - это малая часть русских народных танцев, которые входят в репертуар ансамбля «Россияночка». На протяжении 35 лет коллектив выращивает юных танцоров. Тот, кто однажды танцевал в «Россияночке», отдаёт сюда своих детей и внуков.

В репертуаре "Россияночки" более 70 танцев разных народов. Ансамбль гастролирует в крупнейших городах России, является многократным обладателем гран-при международных и всероссийских конкурсов. Но главное – коллектив становится вторым домом для тех, кто приходит сюда танцевать.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург