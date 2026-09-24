95 лет «Петербург-концерту». О его истории, ярких проектах и звёздах сцены

22 сентября, вторник, 12:00

По лестнице Екатерининского собрания ещё сто с лишним лет назад поднимались гости музыкальных и театральных вечеров, балов и маскарадов. Красивое здание на канале Грибоедова построено специально для того, «чтобы проводить время с приятностью и пользой». Именно так было написано в уставе Екатерининского собрания.

Здание уже много лет остаётся центром культурной жизни Северной столицы, а в наше время — основной площадкой "Петербург-концерта", которому на днях исполнилось 95 лет.

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург