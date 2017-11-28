Интеллект - ресурс нации

Назар Позняк, чемпион России, Крыма, Украины по шахматам, к.м.с.: "Сначала это было просто хобби, я занимался…Занимался часами напролет, шахматы меня очень захватили. Поначалу я расстраивался, когда проигрывал, поэтому не участвовал ни в каких турнирах, сидел решал задачи, изучал дебюты".

Провести за доской пару часов – это начальный уровень игры, профессионалы играют намного дольше и вдумчивее. Здесь нужна не только интеллектуальная подготовка, но и физическая выносливость.

Назар Позняк, чемпион России, чемпион Крыма, чемпион Украины по шахматам, к.м.с.: "Час, два, три - это не те цирфы. Семь часов была самая длинная партия. Сейчас я могу часа четыре провести, но это нужна хорошая подготовка, иначе на второй час будешь выдыхаться".

У каждого молодого спортсмена увлечение шахматами начиналось по-своему, далеко не всех привели в шахматную секцию родители. Но, когда появляются первые победы, многие задумываются о профессиональной карьере.

Варвара Воробьева, призер Чемпионата Санкт-Петербурга в классических шахматах, вице-чемпион Санкт-Петербурга по блицу, призер международных турниров: "У меня есть старший брат, он старше меня на 4 года. И он до меня занимался шахматами. Он не добился таких успехов, как я, но у него второй взрослый разряд и я всегда хотела обыграть его. Ну а когда обыграла продолжила заниматься шахматами – мне это очень нравится".

На первенстве Петербурга выступали сразу три сестры Мутиных: 10, 8 и 6 лет. Шахматы для них это уже семейный спорт: старшая Ксения задает планку, а младшие сестры стараются ни в чем не отставать.

Ксения, София, Евдокия Мутины, участницы соревнований: "Родители сначала научили меня, а я научила младшую сестру, а младшая научила следующую младшую сестру. Я хочу быть чемпионкой мира, когда вырасту. Сегодня в Петербурге шахматные секции в том или ином виде есть в 30% школ, около 10 тысяч девчонок и мальчишек занимаются этим видом спорта. Однако, в ближайшее время игра с тысячелетней историей должна стать одним из элементом обязательного общего образования.

Павел Другов, председатель детско-юношеской комиссии спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга, международный арбитр: "С 1 сентября 2018 года шахматы будут введены в каждой школе Петербурга в качестве внеурочной деятельности с 1 по 7 класс. А с 1 сентября 2019 года мы будем стараться внедрить в федеральный план, в образовательный стандарт ФГОС, чтобы шахматы были уроком в каждой школе".

Насколько шахматы сочетаются с образовательным процессом в школе, знают в школе-интернате №289 Красносельского района Санкт-Петербурга. Женская вольная борьба, лыжные гонки и шахматы – по этим видам спорта здесь занимаются углубленно и собирают одаренных детей со всей страны. О шахматах здесь не просто говорят – ими здесь – живут.

"Два смежных варианта, как в ферзевом гамбите, один из них называется вариант Ласкера, а другой вариант Капабланки"

Сергей Карягин, директор школы-интерната №289 Красносельского района Санкт-Петербурга: " Сегодня наша школа - единственная в России, в которой есть отделение круглосуточного пребывания и отделение шахмат в ней. Это большая программа погружения в спорт, это дополнительные занятия и это спортивное совершенствование".

Среди учащихся и выпускников 289 школы множество призеров и победителей международных шахматных турниров, первенств страны. Воспитали здесь и первого гроссмейстера. Кстати, то, что шахматисты – все поголовно хорошие математики – большое заблуждение.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.