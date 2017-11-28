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27 ноября, понедельник, 13:06

Интеллект - ресурс нации

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Шахматы, как элемент обязательного детского образования - именно в таком ключе развивается этот вид спорта в Санкт-Петербурге. Можно ли наш город уже называть одним из шахматных центров России – разбирался Первый канал.

Первенство Санкт-Петербурга по блицу и быстрым шахматам. В коридорах яблоку негде упасть от количества родителей, в залах все столы заняты участниками: 250 юных шахматистов от начинающих 6-тилетних до юниоров 19 лет.

Павел Другов, председатель детско-юношеской комиссии спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга, международный арбитр: "В прошлом году было даже больше участников, в этом году нам пришлось ограничить количество, потому что мы не можем вместить всех".
 
Шахматы во всем мире стремительно молодеют, Петербург - не исключение. Кандидат в мастера спорта в возрасте 10-12 лет – это уже рядовое событие. Назар Позняк, имеет титулы чемпионов  Украины, Крыма и России. 
 
Назар Позняк, чемпион России, Крыма, Украины по шахматам, к.м.с.: "Сначала это было просто хобби, я занимался…Занимался часами напролет, шахматы меня очень захватили. Поначалу я расстраивался, когда проигрывал, поэтому не участвовал ни в каких турнирах, сидел решал задачи, изучал дебюты". 
 
Провести за доской пару часов – это начальный уровень игры, профессионалы играют намного дольше и вдумчивее. Здесь нужна не только интеллектуальная подготовка, но и физическая выносливость. 
 
Назар Позняк, чемпион России, чемпион Крыма, чемпион Украины по шахматам, к.м.с.: "Час, два, три - это не те цирфы. Семь часов была самая длинная партия. Сейчас я могу часа четыре провести, но это нужна хорошая подготовка, иначе на второй час будешь выдыхаться".
 
У каждого молодого спортсмена увлечение шахматами начиналось по-своему, далеко не всех привели в шахматную секцию родители. Но, когда появляются первые победы, многие задумываются о профессиональной карьере. 
 
Варвара Воробьева, призер Чемпионата Санкт-Петербурга в классических шахматах, вице-чемпион Санкт-Петербурга по блицу, призер международных турниров: "У меня есть старший брат, он старше меня на 4 года. И он до меня занимался шахматами. Он не добился таких успехов, как я, но у него второй взрослый разряд и я всегда хотела обыграть его. Ну а когда обыграла продолжила заниматься шахматами – мне это очень нравится".
 
На первенстве Петербурга выступали сразу три сестры Мутиных: 10, 8 и 6 лет. Шахматы для них это уже семейный спорт: старшая Ксения задает планку, а младшие сестры стараются ни в чем не отставать. 
 
Ксения, София, Евдокия Мутины, участницы соревнований: "Родители сначала научили меня, а я научила младшую сестру, а младшая научила следующую младшую сестру. Я хочу быть чемпионкой мира, когда вырасту. Сегодня в Петербурге шахматные секции в том или ином виде есть в 30% школ, около 10 тысяч девчонок и мальчишек занимаются этим видом спорта. Однако, в ближайшее время игра с тысячелетней историей должна стать одним из элементом обязательного общего образования. 
 
Павел Другов, председатель детско-юношеской комиссии спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга, международный арбитр: "С 1 сентября 2018 года шахматы будут введены в каждой школе Петербурга в качестве внеурочной деятельности с 1 по 7 класс. А с 1 сентября 2019 года мы будем стараться внедрить в федеральный план, в образовательный стандарт ФГОС, чтобы шахматы были уроком в каждой школе".
 
Насколько шахматы сочетаются с образовательным процессом в школе, знают в школе-интернате №289 Красносельского района Санкт-Петербурга. Женская вольная борьба, лыжные гонки и шахматы – по этим видам спорта здесь занимаются углубленно и собирают одаренных детей со всей страны. О шахматах здесь не просто говорят – ими здесь – живут. 
 
"Два смежных варианта, как в ферзевом гамбите, один из них называется вариант Ласкера, а другой вариант Капабланки"
 
Сергей Карягин, директор школы-интерната №289 Красносельского района Санкт-Петербурга: " Сегодня наша школа - единственная в России, в которой есть отделение круглосуточного пребывания и отделение шахмат в ней. Это большая программа погружения в спорт, это дополнительные занятия и это спортивное совершенствование". 
 
Среди учащихся и выпускников 289 школы множество призеров и победителей международных шахматных турниров, первенств страны. Воспитали здесь и первого гроссмейстера. Кстати, то, что шахматисты – все поголовно хорошие математики – большое заблуждение. 
 
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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