Как устроена система городского водоотведения?

25 июля, четверг, 13:47

Жизнь любого крупного города обеспечивает сложнейшая система различных инженерных коммуникаций, одной из которых является система канализации. О тех, кто в буквальном смысле не даёт городу утонуть – расскажем в нашем материале.

Канализация или водоотведение в Петербурге является сплавным, то есть все бытовые стоки из квартир и домов соединяются со сточными водами с улицы и по вот таким магистральным тоннельным коллекторам отправляются на очистные сооружения.

Василий Ерофеев, и.о. начальника территориального комплекса водоотведения "Юг", ГУП "Водоканал": "Это сети особой заглубленности, они находятся на глубине от 8 до 90 метров, и их диаметр от 1,2 метров до 5,3. Их ежемесячно инспектируют, обследуют состояние, и при необходимости разрабатывается проект, и производится их ремонт".

Магистральные тоннели коллектора начали строиться в Петербурге с середины 20 века, но так как жизнь города и водопотребление не останавливается ни на минуту, невозможно и закрыть для ремонта магистральный коллектор. Единственный способ провести ремонт - построить дублирующий тоннель, и только тогда можно проводить ремонтные работы. Строительство нового тоннеля занимает несколько лет и по сложности он сравним с постройкой новой линии метро.

Валентин Кузьмин, начальник территориального комплекса водоотведения "Север", ГУП "Водоканал": "Технологии очень похожи на самом деле, раньше этим занимались одни и те же организации. Мы сейчас находимся на одной из шахт первой очереди Охтинского коллектора, введение которого в эксплуатацию позволит подключить несколько десятков выпусков, которые в настоящий момент работают в реку Охта".

Насколько важно не только построить правильную систему канализации, но и заложить в нее достаточный ресурс на будущее, в этом году прочувствовали жители северных районов города. Вот так, к примеру, выглядела улица Парашютная. Канализационную сеть здесь проложили еще в 80-х годах. Массовая застройка этого квартала в последние годы плюс ненормативное количество осадков привели к таким последствиям.

Иван Кирюшин, заместитель территориального комплекса водоотведения "Север": "На данном участке сети выявилась проблема, при выпадении ненормативного количества осадков начинает подтапливать городские территории. На данный момент мы занимаемся профилактикой сети, промывкой колодцев для увеличения пропускной способности сети".

Впрочем, нормальная работа системы водоотведения зависит не только от правильных расчетов при строительстве инженерных сетей. В последнее время в систему канализации Петербурга, как обычные городские жители, так и промышленные предприятия стали сбрасывать мусор.

Павел Шумов, заместитель директора филиала водоотведения по капитальному строительству и проектов развития: "Если уж мы называемся культурной столицей, то давайте быть до конца культурными и начинать это с канализации. Давайте не использовать унитаз, как мусорное ведро, а сети канализации, как свалку для отходов и отбросов".

Автомобильные покрышки, мусор после строительных работ, чего только не находят на фильтрационных решетках. Но, настоящей проблемой являются популярные сегодня и, на первый взгляд, безобидные влажные салфетки.

Павел Шумов, заместитель директора филиала водоотведения по капитальному строительству и проектов развити: "Казалось бы, маленькая салфетка, но она цепляется за другую салфетку, цепляется с другим мусором и образует тюк, мы его называем куклой. Когда такая кукла подплывает к решетке, то оборудование с ним справится не может, и приходится его останавливать, и людям спускать вниз, и ликвидировать этот засор вручную, к сожалению".

Чтобы представить объем воды, который ежедневно надо убрать из города, а затем очистить, достаточно побывать на главной насосной станции Северной станции аэрации. Вот эти насосы поднимают тысячи кубометров воды с глубины 90 метров.

Леонид Маслаускас, начальник цеха ГНС Северной станции аэрации: "Круглосуточный режим работы, город живет постоянно, и станция работает беспрерывно. Работает беспрерывно годами, когда она останавливалась последний раз, я даже не вспомню сейчас. Производительность естественно разная. Сегодня дождь, и мы качаем порядка 75 тысяч кубов в час. Бывает сухо или ночь , и мы качаем 17-20 тысяч, бывает, что станция качает 100 тысяч кубов в час - все зависит от погоды".

А далее вода попадает на очистные сооружения, после прохождения которых уходит в Финский залив. Начиная с 2011 года Петербург полностью соблюдает рекомендации Хельсинкской комиссии по очистке сточных вод.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

