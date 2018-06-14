Средневековая ярмарка, келья алхимика и знакомство с чумным доктором. Выборг становится центром событийного туризма.

13 июня, среда, 12:59

Выборг всегда был одним из туристических центров Ленинградской области. Однако помимо знаменитого замка и уникальной городской архитектуры предложить туристам больше ничего не мог. Все начало меняться в прошлом году.

Выборг прочно ассоциируется у большинства жителей нашей страны со средневековой культурой. Увидеть эффектных рыцарей и воинов далеких столетий сегодня можно на многочисленных фестивалях военно-исторической реконструкции. Однако бытовая жизнь средневековья также представляет немалый интерес – именно по этой причине несколько лет назад на одной из выборгских улиц появилась Келья Алхимика".

Николай Яновский, автор идеи и хозяин "Кельи алхимика": "В первую очередь выставка ориентирована на школьников, прежде всего, это образовательный туризм начиная с шестого класса. А в летний период она открыта для всех".

Здесь рассказывают и показывают, кто такой цирюльник и как зарождалась химия, чем занимались средневековые алхимики и стоит ли бояться чумного доктора.

Елена Скрябина - коренная выборжанка, но почти всю свою жизнь она прожила в Петербурге. По возвращении в родной город она глазами туриста взглянула на знакомые улицы, так родилась идея открыть "Лавку рыжей лапки". Не просто сувенирный магазин, а клуб по интересам, где можно выпить чаю, поболтать со сторожилами города, и узнать местные легенды, например, о выборгском кренделе.

Елена Скрябина, автор идеи и хозяйка "Лавки рыжей лапки": "Выборг - настолько антуражный город. Да, реставрация началась, но еще очень много предстоит сделать. Даже сейчас в его нынешнем состоянии, я считаю что мы способны сделать как можно больше экшна для туристов. Он приезжает сюда за средневековьем, как правило 90%".

Настоящим прорывом в прошлом году стало открытие на рыночной площади Выборга при содействии областного правительства средневековой ярмарки.

Михаил Почкаев, куратор средневековой Выборгской ярмарки: "Мы очень долго ходили по инстанциям, нам помогли, и мы создали вот такой кусочек Средневековья, чтобы и туристам было понятно, что здесь происходит, и мы интерактивно показываем и товары, и развлечения, которые были на этой ярмарке".

Каждый желающий здесь может проверить, насколько велики в нем темные силы, однако стоит быть аккуратным, ведь при наличии таковых, здесь же их начнут из вас изгонять. Посмотреть на детские и не очень забавы, но самое главное увидеть, чем торговали в средневековье.

Михаил Почкаев, куратор средневековой Выборгской ярмарки : "Здесь представлено много людей и направлений – это гончарное искусство, ювелирное искусство, кузнечное искусство, это ножи, средневековая утварь, потом по дереву – бондарное искусство".

Второй год подряд областное правительство оказывает содействие частным инициативам в Выборге в области туризма, и шаг за шагом здесь начинают формироваться новые достопримечательности.

Валерия Коваленко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области: "У нас же очень большой поток идет в Европу, и задача именно выборгских организаций остановить его здесь хотя бы на день-два, и задержать можно чем-то совершенно уникальным".

Впрочем, не стоит думать, что Выборг – это лишь эпоха Средневековья. Несколько недель назад здесь был торжественно открыт интерактивный квартал "Фрау Мяу и Герра Мурра", посвященный одному из символов Выборга - Кошке. Также в этом году недалеко от города появился "Мир на Сайме" - музей и памятно место, на котором в 44-м году остановились боевые действия на советско-финском фронте. А вот это место только готовится стать музеем. Виктор Сиваков, фермер, который занимается выращиванием грибов, но так как его хозяйство расположено в уникальном и необыкновенно красивом месте, решил одну из штолен в гранитной скале под Выборгом открыть для посетителей. Экспозиция еще на стадии разработки, но увидеть необычное творение человеческих рук можно уже сейчас".

Виктор Силаков, фермер: "Место с историческими корнями. Конечно, надо упомянуть об этом, здесь когда-то были артиллерийские погреба, хранились боеприпасы для финской армии. Я думаю, надо будет сделать уклон в историческом плане".

Если вы давно не были в Выборге, стоит освежить свои впечатления.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.