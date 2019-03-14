"Луковый джем", "Мертвые суши", "Так получилось" - 25 команд веселых и находчивых из Петербурга, Смоленска, Брянска, Москвы собрались на одной площадке

13 марта, среда, 12:03

Луковый джем, Мертвые суши, Вера в Брежнева, так получилось. Это не поток сознания – это название команд КВН, которые участвуют в открытой лиге КВН Калининского района. В народе ее называют Лига Калина, и в этом году она отмечает 5- летний юбилей.

Константин Кашинцев, администратор лиги КВН Калининского района: Я играл в школьной лиге КВН СПБ, потом поступил в специальное учебное заведение Калининского р-на и пришел с инициативой в отдел по взаимодействию с учащей молодежью, что я хочу лигу КВН Калининского р-на. Нас поддержали, и мы уже 5 лет вместе делаем такую лигу. Начинали мы с 20-ти городских команд сейчас, у нас их на этой игре 25, на прошлой было 30 команд.

В 1/8 открытой лиги КВН встречаются команды, на счету которых уже много побед. В составе одной из них – только девушки, из Москвы и Петербурга. И хотя 4 студентки Московского института культуры и университета социальной работы и психологии скромно назвали команду "Стоит попробовать" - четыре подруги уже год как успешно сражаются с веселыми и находчивыми мужчинами, а параллельно зарабатывают очки у преподавателей.

Анастасия Тамило, Дарья Варновская, Александр Дружинин, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.