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01 декабря, вторник, 10:06

Жизнь без границ. О людях с инвалидностью и тех, кто небезразличен к их судьбам и проблемам

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В Петербурге прошел инклюзивный фестиваль «Веди. Фест», который объединил людей с ограниченными возможностями и тех, кто не безразличен к их судьбам и проблемам.

Дворец Княгини Зинаиды Юсуповой на один день превратился в инклюзивное пространство. Ольга Матвеева – профессиональная балерина, оказавшись в инвалидном кресле после несчастного случая, почти 15 лет ничего и слышать не хотела больше о танцах. И только четыре года назад, став участницей международного конкурса для девушек на инвалидных колясках, поняла, насколько ошибалась все эти годы.

Фестиваль "Веди. Фест " стал завершающим аккордом образовательной программы по обучению волонтеров работе в инклюзивном пространстве. Три месяца студенты РГПУ им. Герцена и СПБГУ работали с людьми с ограниченными возможностями, пытаясь понять,  как правильно сегодня подходить  к оказанию помощи на подобных мероприятиях. В итоге родилось много социальных проектов. 

 Дизайн, как социальная инновация. В рамках фестиваля студенты кафедры дизайна петербургского университета представили выставку социальных проектов. Один из них - инсталляция "Сад" -  показывает, как можно выстроить коммуникацию с целевой аудиторией фестиваля при помощи арт-объектов.

 Ярким штрихом фестиваля стало создание огромной картины под руководством художника-монументалиста и  автора проекта "РисуемВместе" - Валерии Лошак. Она создает гигантские полотна  в сотворчестве с людьми с ограниченными возможностями. Вот такой мастер-класс помогает не только раскрыться, но и почувствовать себя частью большой команды, научиться слышать и чувствовать других, не прикасаясь и не произнося ни слова. К полотну приложили руки все участники фестиваля. Картину передадут петербургскому Детскому хоспису.

 Ограничения по здоровью не могут помешать реализации даже самой смелой мечты, уверена Виктория Томаль. Она считает, что если чего-то очень сильно захотеть – это обязательно сбудется. Несколько лет назад Вика стала первой студенткой с ограниченными возможностями в  Петербургском институте культуры  по направлению "эстрадно-джазовое пение". Специально для нее в учебном заведении переоборудовали лестницы и коридоры. И теперь старинное здание на Дворцовой набережной доступно для людей на колясках. Сейчас  девушка ставит для себя новые цели.  

 Своим жизненными историями участники фестиваля еще раз доказывают, что вера в себя, жизнелюбие и профессионализм не зависят от наличия или отсутствия проблем со здоровьем. Ограничения лишь у нас голове.  Ведь жажда жизни заложена в каждом человеке изначально.

 

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Таятьна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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