Валенки высокой моды, а также шляпы, пальто, украшения и предметы интерьера - изделия из войлока всегда в тренде

11 декабря, пятница, 09:29

В огне не горят, в воде не тонут. Именно валенки считаются не только самой прочной, но и морозостойкой обувью на планете. На Руси впервые они появились во времена Золотой Орды и с тех пор пользуются популярностью.

На валяльно-войлочном предприятии и специальности специфические. Спарщица Людмила Батурина сейчас отпаривает войлок и готовит его к раскройке. Производство такой обуви - целая наука, поэтому сегодня домашнее изготовление является не столь распространенным в стране, как фабричное. История этого производства началась больше 70 лет назад. В лучшие годы здесь выпускалось до ста тысяч пар валенок в год. Сейчас в четыре раза меньше. Но, не смотря на это, от старинных технологий здесь не отступают.

Еще несколько лет назад войлок получали здесь ручным путем – шерсть разрыхляли, мяли, отпаривали и только потом отдавали в предварительное производство. Сегодня станки на семьдесят процентов упростили работу. Оборудованием управляет всего один человек. И даже операция валки проходит в механическом режиме.

Машины сегодня почти вытеснили ручной труд и в создании хэнд-мэйд одежды. Петербургский кутюрье Елена Найденова, например, валяет шерсть для своих коллекций в основном при помощи строительной шлифовальной машинки. На первый взгляд, и не скажешь, что все эти шапки, жакеты и даже пальто – выполнены из сваленной овечьей шерсти. А когда видишь выкройки этих изделий, понимаешь, насколько сложно мастеру было добиться нужного размера.

Елена признается, фелтинг - очень увлекательный творческий процесс. Из валяной шерсти можно создавать все что угодно: модные украшения, сумки, уютные предметы одежды и интерьера, и даже новогодние игрушки. Всего 10 минут - и комок шерсти у нас на глазах превращается в главный символ нового года.

От клочка шерсти до целых сапог. В мастерской художницы Валерии Лошак работа в эти дни кипит. Вместе с детьми она создает валенок для Гулливера – более двух метров в высоту и полтора метра в длину. Поскольку это арт-объект – сделан он на каркасе. На пенопласте слой за слоем появляется настоящий цветущий луг.

Это не единственный валенок, который сделала Валерия. Предыдущие три постоянно участвуют в различных выставках. Один из них выставлен на всеобщее обозрение в Москве. Причем погодные условия арт-объекту не страшны, подчеркивает автор. Ведь, намокая под снегом и дождем, шерсть быстро восстанавливается и высыхает. Другой гигантский экземпляр даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса, правда, чтобы оказаться там, Валерии два года пришлось доказывать иностранным экспертам, что валенок – это обувь, а не носок.

Теперь о русском войлочном "богатыре" знает весь мир! А валенок-гигант стал главной достопримечательностью этно-деревни Мандроги на реке Свирь Ленинградской области. Художница отправила его туда на постоянную экспозицию, освободив место в мастерской для новых рекордсменов.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.