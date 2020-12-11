02:53 12 декабря, пятница
RSS В избранное
11 декабря, пятница, 09:29

Валенки высокой моды, а также шляпы, пальто, украшения и предметы интерьера - изделия из войлока всегда в тренде

Версия для печати

В огне не горят, в воде не тонут. Именно валенки считаются не только самой прочной, но и морозостойкой обувью на планете. На Руси впервые они появились во времена Золотой Орды и с тех пор пользуются популярностью.

На валяльно-войлочном предприятии и специальности специфические. Спарщица Людмила Батурина сейчас  отпаривает войлок и готовит его к раскройке. Производство такой обуви - целая наука, поэтому сегодня домашнее изготовление является не столь распространенным в стране, как фабричное. История этого производства началась больше 70 лет назад. В лучшие годы здесь выпускалось до ста тысяч пар валенок в год. Сейчас в четыре раза меньше. Но, не смотря на это, от старинных технологий здесь не отступают.

Еще несколько лет назад войлок получали здесь ручным путем – шерсть разрыхляли, мяли, отпаривали и только потом отдавали в предварительное производство. Сегодня станки на семьдесят процентов упростили работу. Оборудованием управляет всего один человек. И даже операция валки  проходит в механическом режиме.

Машины сегодня почти вытеснили ручной труд и в создании хэнд-мэйд одежды. Петербургский кутюрье Елена Найденова, например, валяет шерсть для своих коллекций  в основном при помощи строительной шлифовальной машинки. На первый взгляд, и не скажешь, что все эти  шапки, жакеты и даже пальто – выполнены из сваленной овечьей шерсти. А когда видишь выкройки этих изделий, понимаешь, насколько сложно мастеру было добиться нужного размера.

Елена признается, фелтинг - очень увлекательный творческий процесс. Из валяной шерсти можно создавать все что угодно: модные украшения, сумки, уютные предметы одежды и интерьера, и даже новогодние игрушки. Всего 10 минут -  и комок шерсти у нас на глазах превращается в  главный символ нового года.

От клочка шерсти до целых сапог. В мастерской художницы Валерии Лошак работа в эти дни кипит. Вместе с детьми она создает валенок для Гулливера – более двух метров в высоту и полтора метра в длину. Поскольку это арт-объект – сделан он на каркасе. На пенопласте слой за слоем появляется настоящий цветущий луг.

Это не единственный валенок, который сделала Валерия. Предыдущие три постоянно участвуют в различных выставках. Один из них выставлен на всеобщее обозрение в Москве. Причем погодные условия арт-объекту не страшны, подчеркивает автор. Ведь, намокая под снегом и дождем, шерсть быстро восстанавливается и высыхает.  Другой гигантский экземпляр даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса, правда, чтобы оказаться там, Валерии два года пришлось доказывать иностранным экспертам, что  валенок – это обувь, а не носок.

Теперь о русском войлочном "богатыре" знает весь мир! А валенок-гигант  стал главной достопримечательностью этно-деревни Мандроги на реке Свирь Ленинградской области. Художница отправила его туда на постоянную экспозицию, освободив место в мастерской для новых рекордсменов.

 Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Ленинградская область возрождает ремесла. Производители ...
09.12.2019, 14:49

Ленинградская область возрождает ремесла. Производители ...

Тема недели

Популярное
7 декабря, 10:46
Реставрация Исаакиевского собора - как это происходит сегодня?

Реставрация Исаакиевского собора - как это...

Продолжается реставрация Исаакиевского собора. Мы покажем то, что обычно скрыто от глаз посетителей.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72