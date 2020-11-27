Высшее образование в условиях пандемии. Какую форму обучения выбирают петербургские вузы?

27 ноября, пятница, 08:45

Это не прямой эфир телевизионной программы, а запись лекции для студентов Политехнического университета. Петербургские вузы уже больше двух недель назад вновь перешли на дистанционный формат обучения. Часть вузов работают только в онлайне, кто-то в смешанном режиме, а некоторые предприняли беспрецедентные меры безопасности и работают в очном режиме.

Политех, пожалуй, один из немногих вузов, который оказался готов к полному дистанционному формату обучения. Здесь уже пять лет успешно функционирует центр открытого образования, который все эти годы и создавал видеоконтент для студентов. С открытием бесплатного доступа еще в первую волну пандемии, количество посещений ресурса резко увеличилось. Сейчас все занятия в онлайне. И даже предстоящая зимняя сессия пройдет дистанционно. Зачет или экзамен не получится списать или как-то подсмотреть. К этому в Политехе тоже подготовились.

Светлана Калмыкова, Директор Центра открытого образования СПбПУ Петра Великого:

"Студент, когда начинает сдавать тест, сначала сделает пять снимков своего лица. И потом уже, на протяжении всего теста, за ним наблюдает камера..."

В Петербурге ранее утро. В Китае полдень. Но не смотря на разницу во времени, занятия идут строго по расписанию. Большая часть иностранных студентов занимаются у себя дома. Но в режиме онлайн могут даже проводить лабораторные испытания.

Вячеслав Потехин, Доцент Высшей школы киберфизических систем и управления СПбПУ Петра Великого:

"Организован удаленный доступ, конечно не ко всему оборудованию, но к основным элементам, к линиям, роботам..."

Научную деятельность в Горном университете вряд ли можно перевести на "удаленку", поэтому аспиранты продолжают свои исследования в лабораториях. Что касается бакалавров и магистров, то потоки разделили на небольшие группы и рассредоточили их по вузу. Часть студентов, например, лекции слушают прямо в общежитии.

Яна Клячина, Студентка Санкт-Петербургского Горного университета:

"Больше это непривычно, чем сложно. Никакой сложности в этом нет..."

Для того, чтобы большинство занятий продолжить в условиях пандемии, в Горном предприняты колоссальные меры безопасности. Создан обсерватор для заболевших студентов и контактных с ними людей. Во дворе стоят две машины скорой помощи, чтобы не загружать, в случае чего, городскую службу. А студентам, которые все-таки боятся посещать занятия, предложено перейти на индивидуальную форму обучения.

Владимир Литвиненко, Ректор Санкт-Петербургского Горного университета:

"Те, кто перешел на индивидуальную форму, теряют прежде всего практический и теоритический навык в получении профессиональной компетенции..."

А вот так в онлайне проходят индивидуальные занятия по технике речи в Институте сценических искусств на Моховой. Студент в своей комнате в общежитии. Преподаватель в аудитории института. И первокурсникам такие занятия даются не просто.

Семен Гончаров, Студент первого курса РГИСИ:

"Нам очень повезло, что первые месяцы мы занимались оффлайн. Т.е. непосредственно в аудиториях. И поэтому мы понимаем, к чему нужно стремиться..."

Студентов актерских профессий, безусловно, крайне сложно перевести на дистанционный формат. Особенно творческие дисциплины. Тишина и пустота в здании на Моховой раньше здесь была, пожалуй, только ночью. Сейчас ее изредка нарушают немногочисленные репетиции студенческих спектаклей. К премьере, кстати, готовятся, студенты музыкального курса Ивана Благодера.

Наталья Пахомова, Ректор Российского государственного института сценических искусств:

"У нас уже в этом сезоне было 2 премьеры. Причем, они были в условиях форс-мажора..."

Ряд экспертов считает, что дистант не должен слишком сильно повлиять на качество обучения, другие же , напротив, уверены, что студенты, которые уже второй учебный год проводят на дистанционке, выйдут на рынок труда без необходимых практических навыков. Как бы там ни было, мы довольно скоро об этом узнает - от выпускников нынешнего "года короны".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.