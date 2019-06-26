"Трудовое лето". Как работает программа временного трудоустройства молодежи?

24 июня, понедельник, 10:50

У Петербургских школьников началось трудовое лето. Более двенадцати тысяч подростков выбрали вместо летнего отдыха трудовую деятельность. В этом сезоне школьникам предложили широкий спектр профессий за вполне достойную заработную плату.

Старт летней трудовой кампании для подростков дал праздник, который прошел на территории исторического парка "Россия – моя история". На площади собрались более 15 отрядов разных профилей, представляющих почти все районы города. На площади собрались более 15 отрядов разных профилей, представляющих почти все районы города. Проект молодежных трудовых отрядов уже не нуждается в рекламе, поскольку отзывы о нём передаются как родителями, так и ребятами друг другу. Востребованность в этом виде трудовой занятости высока. Другой вопрос, что расширить диапазон профессий, по которым могут работать подростки, сложно. Для работодателей здесь очень много ограничений. Однако даже при этом порядка 50 предприятий и организаций предоставили школьникам рабочие места.

Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: "У них есть такой элемент социальной ответственности. Условия труда созданы нормальные. Заработная плата в строгом соответствии с законом. Вы знаете, что минимальный размер оплаты труда в Петербурге – это 18 тысяч рублей в месяц. Здесь сокращенный рабочий день, 4 часа, т.е. где-то 9 с небольшим тысяч - это минимальная зарплата, которую дети получают. И потом это первые самостоятельно заработанные деньги".

Программа временного трудоустройства молодежи работает круглый год. Петербургские подростки приходят в Центр занятости и в январе, и в феврале. Но наибольшее количество желающих подработать - начиная с апреля. Многие задумываются о подработке при приближении каникул. К тому же в учебное время подростки могут работать по два часа в день, а на каникулах — по четыре.

Елена Малахова, ведущий инспектор отдела сотрудничества с работодателями Агентства занятости населения Невского района: "Ребята сейчас очень смекалистые, быстро все запоминают. Мы сами берем в центр занятости себе помощника и очень довольны. В течение 3 месяцев этот подросток работает, и они чувствуют, что они нужны и необходимы нам".

Вакансии предлагаются разные. Есть возможность попробовать свои силы в офисе: например, курьером или помощником менеджера, специалиста, архивариуса. Можно поработать на почте. Есть и социально-полезный труд. Например, обучать пенсионеров компьютерной грамотности.

Данила Пожидаев, Школьник: "Мы работаем по методическому плану. Сначала мы изучаем полностью устройство. Потом проходим серфинг сайтов, регистрацию в социальных сетях. Ну, и уже занимаемся, улучшаем это все".

На благоустройстве города вакансий больше всего. И среди ребят они пользуются самым высоким спросом. Особых знаний и навыков не нужно. Инвентарь выдают. Ангелина Шуляковская работала в трудовом отряде 4 года, а теперь стала бригадиром. И уже сама является наставником для подростков.

Ангелина Шуляковская, бригадир трудового отряда: "Я сейчас понимаю, что сложнее быть бригадиром. Потому что, когда ты подросток, ты берешь грабли, настраиваешься на свою волну, втыкаешь наушники, с кем-то общаешься, и постепенно так незаметно проходит время. Когда ты бригадир, то ты несешь ответственность за ребят, чтобы ничего не случилось, чтобы они не поранились, никуда не ушли, чтобы они работали. У тебя 20 человек, и ты следишь за каждым из них и всеми в целом. И опять же - нужно следить за атмосферой в бригаде".

Ангелина пошла работать, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Призналась, что в какой-то момент стало неудобно лишний раз просить у родителей. И это, пожалуй, основной мотив школьников. Заработанные деньги они намереваются потратить на вкусности, гаджеты или просто отложить. Но есть и нестандартные планы.

Алексей Скобицкий, Школьник: "Я коплю деньги. Я хочу заработать. А на что, если не секрет? На мопед".

Благодаря программе "Трудовое лето" подросток находит интересное занятие , получает зарплату, становится самостоятельнее и ответственнее подходит к поступлению в высшее учебное заведение. Возможность подрабатывать в свободное время несомненно пользуется большой популярностью у юных петербуржцев. В прошлом году через городской Центр занятости трудоустроились примерно 10 тысяч ребят, хотя желающих было больше. В этом году ожидается, что временную работу получат больше 12 тысяч молодых людей.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.