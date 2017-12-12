Как танцуют самбу и ча-ча-ча на колясках?

20 лет назад в Петербурге открылся первый в стране клуб по спортивным танцам на колясках. А на первых соревнованиях выступали всего четыре пары. Сейчас наш город принимает Чемпионат России по этому виду спорта, на который приехали 100 танцоров из 11 регионов страны.
Пара Игорь и Юлия готовятся к выступлению в латиноамериканской программе. Их дуэт сложился недавно, и ему не помешало расстояние в несколько тысяч километров. Партнер живет в Севастополе, партнерша в Перми. Они познакомились на соревнованиях, где участвовали как одиночные спортсмены. Теперь детали обсуждают по скайпу, а на чемпионаты приезжают за пару недель до начала, чтобы отрепетировать номер вживую.
Игорь Давыдов, танцор (Севастополь): "Мы пока танцуем только одну программу, латиноамериканская программа: самба, румба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча, и планируем еще стандартную программу, это вальс, венский вальс, европейскую программу.
Юлия Ившина, Танцор (Пермь): "И также поставить фристайл на пару, планы на следующий год".
Игорь оказался в инвалидном кресле из-за травмы, ещё будучи школьником, Юлия в детстве, в результате осложнений после болезни. Но сильный характер и интерес к жизни помогли им найти свой путь в спорте, оба танцуют около 10 лет. И парные выступления для них новый этап в спортивной карьере, более сложный, и более зрелищный. А ведь 20 лет назад о танцах на коляске в нашей стране даже не слышали.
Ирина Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках, заслуженный тренер России: "Увидела короткий сюжет, промелькнул в программе "Время"и меня это заинтересовало, потому что было настолько неожиданно, что это где-то уже происходит и возможно в принципе. Видеокассету из Швеции пересмотрела раз 20, наверное, долго не могла понять, как танцоры могут так легко двигаться. Но подумала, что надо пробовать.
Юлия Демьянова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург