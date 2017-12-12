Как танцуют самбу и ча-ча-ча на колясках?

12 декабря, вторник, 11:36

20 лет назад в Петербурге открылся первый в стране клуб по спортивным танцам на колясках. А на первых соревнованиях выступали всего четыре пары. Сейчас наш город принимает Чемпионат России по этому виду спорта, на который приехали 100 танцоров из 11 регионов страны.

Пара Игорь и Юлия готовятся к выступлению в латиноамериканской программе. Их дуэт сложился недавно, и ему не помешало расстояние в несколько тысяч километров. Партнер живет в Севастополе, партнерша в Перми. Они познакомились на соревнованиях, где участвовали как одиночные спортсмены. Теперь детали обсуждают по скайпу, а на чемпионаты приезжают за пару недель до начала, чтобы отрепетировать номер вживую.

Игорь Давыдов, танцор (Севастополь): "Мы пока танцуем только одну программу, латиноамериканская программа: самба, румба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча, и планируем еще стандартную программу, это вальс, венский вальс, европейскую программу.

Юлия Ившина, Танцор (Пермь): "И также поставить фристайл на пару, планы на следующий год".

Игорь оказался в инвалидном кресле из-за травмы, ещё будучи школьником, Юлия в детстве, в результате осложнений после болезни. Но сильный характер и интерес к жизни помогли им найти свой путь в спорте, оба танцуют около 10 лет. И парные выступления для них новый этап в спортивной карьере, более сложный, и более зрелищный. А ведь 20 лет назад о танцах на коляске в нашей стране даже не слышали.

Ирина Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках, заслуженный тренер России: "Увидела короткий сюжет, промелькнул в программе "Время"и меня это заинтересовало, потому что было настолько неожиданно, что это где-то уже происходит и возможно в принципе. Видеокассету из Швеции пересмотрела раз 20, наверное, долго не могла понять, как танцоры могут так легко двигаться. Но подумала, что надо пробовать.