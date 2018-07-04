Уличное искусство

04 июля, среда, 13:40

Старейший стрит-арт Петербурга создан в 1990 году в результате совместного российско-американского проекта. В наши дни в Петербурге стрит-арт становится практически официальным направлением искусства. У нас открылся даже официальный институт исследования стрит-арта.

Работа напоминает фрески Диего Риверы: художники из США были с латино-американскими корнями. Они привезли дефицитный акрил, а петербургские живописцы предоставили клей ПВА, которым скрепили настенный акт дружбы. До сих пор держится. Альбина Мотор, сооснователь института стрит-арта изучает уличные шедевры, судьба которых буквально висит на волоске малярной кисти коммунальных служб. Один из редких удачных примеров стрит-арта в историческом центре - портрет Хармса, на доме, в котором жил писатель.

Альбина Мотор, сооснователь Института Исследования Стрит-арта: "Паша Каз сделал ее, уличный художник из Казахстана. Паша договорился с жилищной службой, обслуживающей дом, с муниципалитетом и жителями, что он хочет сделать мемориал, посвященный Хармсу. Через некоторое время случился скандал: кто-то пожаловался, что появилось незаконная работа. Это так, все работы, которые появляются в историческом центре города должны быть согласована с главным архитектором – понятно, что работа не согласована и ее надо удалить, но она так понравилась жителям, соседям – что пригласили СМИ, медиа и она понравилась многим.