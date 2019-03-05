Стартапы: начать с нуля

04 марта, понедельник, 12:17

Еще 10 лет назад мы не представляли, что классические термины в бизнесе будем подменять западными “стартап”, “ангел”, “бизнес-акселератор”. Сегодня эти понятия употребляются все чаще и чаще. Если ранее этим словом обозначали новое приложение, онлайн-сервис или какой-нибудь сайт, то сейчас стартапом может быть, в том числе, и офлайн-бизнес.

Анна Никитина еще несколько месяцев назад имела лишь идею и амбиции. Сейчас открыла и пока сама работает в первом кафе гавайского стритфуда. И помогло ей в этом участие в трехмесячной бесплатной программе обучения от Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. У современных бизнесменов, как и во все времена, остались те же проблемы: нехватка знаний, капитала и ресурсов для того, чтобы должным образом вести свои дела. Особенно это актуально для новичков в индустрии предпринимательства.

Анна Никитина, предприниматель: "Все мои знания были разложены по полочкам. То, что я нашла ребят, которые уже не первый бизнес открывают. То, что я нашла себе коучей, наставника, который преобразовал мою идею в реальный бизнес-план, с которым можно было уже открыться – это огромный плюс и я очень рада, что попала в этот акселератор".

Городская программа "Акселератор" представляет собой ускоренное развитие проектов начинающих предпринимателей через обучение, работу наставников, консультационную поддержку и подготовку к выходу на инвестиционную сессию. То есть, помимо обучения участники в течение 45 дней ведут индивидуальную работу над своим проектом под руководством опытного бизнес-наставника. Результатом работы является презентация проекта на итоговой инвестиционной сессии. А это значит, что на их проекты могут обратить внимание инвесторы.

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка: "Предприниматели на разных этапах начинают свою стартаповскую деятельность. Мы принимаем заявки и ООО и ИП и физических лиц. Возраст не ограничен. Мы, наоборот способствуем, чтобы люди более старшего возраста принимали в этом участие. Потому что, как правило, свой опыт они могут переложить в свои стартапы. И они - более уверенные люди в начале этого пути. Самое интересное, что они получают серьезную образовательную подготовку, и это дает им возможность пройти через отбор и потом встречаться с наставниками. И потом попасть в финал, где они уже встречаются с инвесторами, развивают свой бизнес".

Предприниматель Александр Ставицкий сделал ставку на выращивание зелени с использованием передовых технологий. Его проект, кстати, занял первое место в своей номинации в программе "Акселератор". Фермерский стартап - это вертикальная ферма по выращиванию зелени, которая представляет собой конструкцию из стеллажей с автоматизированными системами освещения, удобрения и полива. На такие фермы сейчас переходят западные производители. Плюс в том, что они занимают меньшую площадь, можно засеять несколько уровней конструкции, и зелень растет вне зависимости от сезона. Технология выращивания – аэропоника – сама по себе не нова. При этом предприниматель привносит в нее собственное ноу-хау.

Александр Ставицкий, предприниматель: "Мы очень большую работу проделываем именно со светом, с лампами. Большое внимание уделяем тому, какой спектр света падает на наше растение. В зависимости от той или иной культуры – это первый этап эксперимента. Второй будет связан с использованием газовой среды для увеличения массы на квадратный метр".

Еще один стартап, который не только доказал свою состоятельность, но и уже пользуется большой популярностью – ателье по пошиву шуб из искусственного меха. Это образец семейного бизнеса – Елена Михнева вместе со своей мамой постоянно совершенствуют технологии пошива и обновляют модельный ряд. Уверены, что делают самые лучшие искусственные шубы и другую теплую зимнюю одежду. Участие в "Акселераторе" помогло понять, что их бизнес – масштабируемый. Возможно, уже скоро они переедут из этого полуподвального помещения и расширят производство.

Елена Михнева, предприниматель: "Планируем расширение производства. Планируем расширение ассортимента, увеличение и выход на региональные рынки. Срок ставим максимум полгода, чтобы к новому сезону - зима 19/20 - уже была реализация как минимум на Ленобласть и ближайший регион".

Городская программа "Акселератор" - это хороший инструмент поддержки малого бизнеса, отмечают предприниматели. За короткий срок получается интенсивное развитие проекта.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.