03:38 05 марта, вторник
RSS В избранное
04 марта, понедельник, 12:17

Стартапы: начать с нуля

Версия для печати

Еще 10 лет назад мы не представляли, что классические термины в бизнесе будем подменять западными “стартап”, “ангел”, “бизнес-акселератор”. Сегодня эти понятия употребляются все чаще и чаще. Если ранее этим словом обозначали новое приложение, онлайн-сервис или какой-нибудь сайт, то сейчас стартапом может быть, в том числе, и офлайн-бизнес.

Анна Никитина еще несколько месяцев назад имела лишь идею и амбиции. Сейчас открыла и пока сама работает в первом кафе гавайского стритфуда. И помогло ей в этом участие в трехмесячной бесплатной программе обучения от Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. У современных бизнесменов, как и во все времена, остались те же проблемы: нехватка знаний, капитала и ресурсов для того, чтобы должным образом вести свои дела. Особенно это актуально для новичков в индустрии предпринимательства.

Анна Никитина, предприниматель: "Все мои знания были разложены по полочкам. То, что я нашла ребят, которые уже не первый бизнес открывают. То, что я нашла себе коучей, наставника, который преобразовал мою идею в реальный бизнес-план, с которым можно было уже открыться – это огромный плюс и я очень рада, что попала в этот акселератор". 

Городская программа "Акселератор" представляет собой ускоренное развитие проектов начинающих предпринимателей через обучение, работу наставников, консультационную поддержку и подготовку к выходу на инвестиционную сессию. То есть, помимо обучения участники в течение 45 дней ведут индивидуальную работу над своим проектом под руководством опытного бизнес-наставника. Результатом работы является презентация проекта на итоговой инвестиционной сессии. А это значит, что на их проекты могут обратить внимание инвесторы.

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка: "Предприниматели на разных этапах начинают свою стартаповскую деятельность. Мы принимаем заявки и ООО и ИП и физических лиц. Возраст не ограничен. Мы, наоборот способствуем, чтобы люди более старшего возраста принимали в этом участие. Потому что, как правило, свой опыт они могут переложить в свои стартапы. И они - более уверенные люди в начале этого пути. Самое интересное, что они получают серьезную образовательную подготовку, и это дает им возможность пройти через отбор и потом встречаться с наставниками. И потом попасть в финал, где они уже встречаются с инвесторами, развивают свой бизнес". 

Предприниматель Александр Ставицкий сделал ставку на выращивание зелени с использованием передовых технологий. Его проект, кстати, занял первое место в своей номинации в программе "Акселератор". Фермерский стартап - это вертикальная ферма по выращиванию зелени, которая представляет собой конструкцию из стеллажей с автоматизированными системами освещения, удобрения и полива. На такие фермы сейчас переходят западные производители. Плюс в том, что они занимают меньшую площадь, можно засеять несколько уровней конструкции, и зелень растет вне зависимости от сезона. Технология выращивания – аэропоника – сама по себе не нова. При этом предприниматель привносит в нее собственное ноу-хау.

Александр Ставицкий, предприниматель: "Мы очень большую работу проделываем именно со светом, с лампами. Большое внимание уделяем тому, какой спектр света падает на наше растение. В зависимости от той или иной культуры – это первый этап эксперимента. Второй будет связан с использованием газовой среды для увеличения массы на квадратный метр".

Еще один стартап, который не только доказал свою состоятельность, но и уже пользуется большой популярностью – ателье по пошиву шуб из искусственного меха. Это образец семейного бизнеса – Елена Михнева вместе со своей мамой постоянно совершенствуют технологии пошива и обновляют модельный ряд. Уверены, что делают самые лучшие искусственные шубы и другую теплую зимнюю одежду. Участие в "Акселераторе" помогло понять, что их бизнес – масштабируемый. Возможно, уже скоро они переедут из этого полуподвального помещения и расширят производство.

Елена Михнева, предприниматель: "Планируем расширение производства. Планируем расширение ассортимента, увеличение и выход на региональные рынки. Срок ставим максимум полгода, чтобы к новому сезону - зима 19/20 - уже была реализация как минимум на Ленобласть и ближайший регион".

Городская программа "Акселератор" - это хороший инструмент поддержки малого бизнеса, отмечают предприниматели. За короткий срок получается интенсивное развитие проекта.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
28 февраля, 11:59
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения
1 марта, 11:50
"Оплакивание Христа" и другие работы Якоба Йорданса сегодня покажут в Эрмитаже

"Оплакивание Христа" и другие работы ...

Именно с этой картины когда-то и начался Эрмитаж. "Оплакивание Христа" Якоба Йорданса Екатерина Вторая приобрела в 1764 году.
1 марта, 11:23
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

Афиша

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72