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16 февраля, пятница, 11:36

Ключевые события недели

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Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга подвел итоги своей деятельности за прошедший год и озвучил планы по увеличению тарифов в наступившем 2018-м. Так стоимость услуг ЖКХ в Петербурге, начиная с 1 июля будут увеличены в среднем на 5%. Благодаря работе Комитета при планировании тарифной политики удалось сэкономить около 12 миллиардов рублей.
 

 
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