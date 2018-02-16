Ключевые события недели

16 февраля, пятница, 11:36

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Комитет по тарифам Санкт-Петербурга подвел итоги своей деятельности за прошедший год и озвучил планы по увеличению тарифов в наступившем 2018-м. Так стоимость услуг ЖКХ в Петербурге, начиная с 1 июля будут увеличены в среднем на 5%. Благодаря работе Комитета при планировании тарифной политики удалось сэкономить около 12 миллиардов рублей.

