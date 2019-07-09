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09 июля, вторник, 12:51

"Новая антропология" - творческая лаборатория, где художник и ученый становятся соавторами

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Макака по имени Юпитер - научный сотрудник секретной лаборатории - стал музой для художника, создавшего образ кибер-обезьяны. Это лишь часть проекта "Новая антропология" - совместного детища института физиологии им. Павлова и Техно-арт-центра. Художники и ученые создают вместе произведения искусства, которые в конце сентября станут экспозицией новой выставки, а пока заглянем в творческую лабораторию.

Чем любопытнее обезьяна, тем она лучше обучается новому – один из результатов изучения макак актуален и для людей, уверяет руководитель группы сенсорных систем приматов. Юпитер за семечки в сладкой глазури легко выбирает заданные геометрические фигуры. Эта макака-академик и, конечно, результаты научных изысканий Алексея Хараузова вдохновили художника Юрия Дидевича, использующего в творчестве результаты нейронаук, на сотворение кибер-обезьяны.     

Из сотни заявок, по итогам конкурса, сформировалось пять пар "художник-ученый", еще пять творцов работают над сольными проектами. Для института физиологии имени Павлова проект связан с популяризацией науки и не только.                                     

Музей Павлова в Колтушах станет площадкой для будущей выставки. Экспонаты можно будет не только смотреть, но даже нюхать. Так задумали свой объект художница Наталья Федорова и ученая Татьяна Зачепило. Татьяна изучает мозг пчел: проблема формирования памяти - одна из центральных загадок нейробиологии. А гены в нервной системе человека и пчелы совпадают на 80 процентов. Пчелы умеют считать до пяти и общаются при помощи жужжания, танца и… феромонов, летучих веществ. Объект под названием Межвидовой коммуникатор поможет выяснить, есть ли у пчел и людей общие понятия на языке запахов.                                                

 Увидеть, как мы слышим, поможет совместное произведение сотрудниц Лаборатории физиологии слуха и художницы Анны Мартыненко. Началась их работа с найденного объекта. В этой шкатулке хранятся слайды с загадочными письменами:  инфографиками, которые в прошлом  ученые использовали для проекций во время презентаций.

Художник Борис Шершенков озвучил белковые спектры: научное исследование методом электрофореза о том, как стресс действует на мозг человека. Оказывается, он способен даже менять структуру мозга. А еще эксперимент художника и ученого выявил, что озвучив почти идентичные на взгляд спектры, легче понять разницу между ними, так что, возможно, в будущем этот метод поможет и науке. А Колтушский научный городок, возможно, скоро станет частым местом общения ученых и художников.    

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
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