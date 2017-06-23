Под Петербургом вывели золотую рыбку

23 июня, пятница, 12:44

Вот такую золотую рыбку в этом году вывели под Петербургом. Эта форель отличается от своих предшественниц не только цветом, но и вкусовыми качествами, а так же неприхотливостью к местным погодным условиям.

Только сухие гранулы и никакого живого корма. Золотистая рыбка почти как домашний питомец – красива, привередлива к еде, и очень любима научными сотрудниками. Ведь на ее выведение потрачено почти пятнадцать лет. Первых рыбок золотистого окраса в селекционном центре рыбоводства в поселке Ропша обнаружили еще в 2003 году. И с тех пор началась работа над созданием новой породы.