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23 июня, пятница, 12:44

Под Петербургом вывели золотую рыбку

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Вот такую золотую рыбку в этом году вывели под Петербургом. Эта форель отличается от своих предшественниц не только цветом, но и вкусовыми качествами, а так же неприхотливостью к местным погодным условиям.

Только сухие гранулы и никакого живого корма. Золотистая рыбка почти как домашний питомец – красива, привередлива к еде, и очень любима научными сотрудниками. Ведь на ее выведение потрачено почти пятнадцать лет. Первых рыбок золотистого окраса в селекционном центре  рыбоводства в поселке Ропша обнаружили еще в 2003 году. И с тех пор началась работа над созданием новой породы.

 
Валерий Крупкин, начальник  филиала ФСГЦР Главрыбвода: "Это одно из основных наших направлений, так как выведением пород занимается научный коллектив, который по единственный коллектив в России, который сохранился. Это коллектив селекционеров, это штучные, как говорится экземпляры. Это специалисты с очень высокой квалификацией, с большим опытом работы, и у них сейчас выведено порядка семи пород. 
 
Поскольку у новой форели пока нет названия, с согласия селекционеров был объявлен конкурс среди жителей Ленинградской области по результатам которого «золотая рыбка» получит имя. Голосование проходит в социальных сетях. Участникам предлагается придумать свои варианты в комментариях, и тот, который получит наибольшее количество «лайков» и победит. Итоги объявят в день рыбака.
 
Виктор Голод, заместитель начальника по научной работе филиала ФСГЦР Главрыбвода: "Очевидно, что что-то в названии должно быть золотое , я видел, что там есть предложения, чтобы она была Ропшинская золотая, нам как авторам породы – это приятно. Но нужно чтобы было и отношение к юбилею Ленинградской области , как нам кажется, по итогам этого обсуждения будет принято решение, может быть Ропшинская золотая 90, например.
 
Золотая рыбка не только красивая, но еще и вкусная, уверяют ученые. Ведь весь пигмент у нее уходит в мякоть, а не в кожу. Поэтому и содержание  витамина А здесь  гораздо больше, чем у обычной форели. Зато такой вид  практически не приспособлен к дикой природе. В естественном водоеме светлые мальки  сразу станут  кормом для крупных рыб. Своим появлением на свет золотая рыбка обязана только человеку.
 
Нина Шиндавина, ведущий научный сотрудник филиала ФСГЦР Главрыбвода: " Потом она менее агрессивна, чем обычная форель. И их выращивать можно только в монокультуре, самих, только их самих. Если мы их будем выращивать с обычной форелью, но она их просто объедает. Они не могут так агрессивно кидаться на пищу. Это же хищник. Они берут корм со дна, чего форель не делает, то есть у них вот эта мутация по окраске, она сцеплена с многими генами, которые отвечают за поведение, за обменные процессы". 
 
Подобные золотые рыбки есть в каждой стране. Первыми такую форель заметили американцы еще в 1953 году. У темных особей вдруг родилось пестрое потомство, которое впоследствии стало маточным стадом  Верджинского вида. Несмотря на большое разнообразие золотой форели в мире каждая порода уникальна по своей сути. Например, в сумском лососево-сиговом питомнике уже десять лет разводят рыбу янтарного окраса.  И  ежегодно здесь выращивается 18 тонн такого малька.
 
Владимир Елисеев, директор сумского лососево-сигового питомника: "Мы являемся детским садиком, скажем так. Мы содержим ремонтно-маточное поголовье, затем у нас инкубационные цеха, где мы производим всю манипуляцию по сбору и оплодотворению игры , инкубация , проращивание молоди, у нас наш рыбопосадочный материал, и икра  идет по всей стране. 
 
Вот в таких инкубационных аппаратах и появляются на свет рыбки. Вся система здесь полностью автоматизирована. После того, как процесс оплодотворения закончен, специальная машина сортирует игру на пустую и инкубируемую на стадии глазка, последняя и поступает в рыбные хозяйства для дальнейшего разведения. В Ленинградской области сейчас выращивают  почти 7 с половиной  тысяч тонн аквакультуры в год. По итогам прошлого года 47 регион стал лидером на Северо-западе по объемам производства товарной рыбы. И в ближайшее время местные рыбоводы планируют войти в списки лучших по России. 
 
Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург
 
 
 
 
 
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