Новая востребованная профессия за счет государства

26 июля, вторник, 10:12

В Петербурге стартовал федеральный проект «Содействие занятости». Участники проекта, сдавшие итоговый экзамен, одновременно с документом о квалификации получают паспорт компетенций - «скиллс-паспорт» - и попадают в базу данных профессионалов, доступ к которой открыт всем ведущим предприятиям-работодателям.

О новых востребованных профессиях в Петербурге и о том, как их освоить. Подробности в нашем репортаже.