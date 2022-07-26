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26 июля, вторник, 10:12

Новая востребованная профессия за счет государства

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В Петербурге стартовал федеральный проект «Содействие занятости». Участники проекта, сдавшие итоговый экзамен, одновременно с документом о квалификации получают паспорт компетенций - «скиллс-паспорт» - и попадают в базу данных профессионалов, доступ к которой открыт всем ведущим предприятиям-работодателям.

О новых востребованных профессиях в  Петербурге и о том, как их освоить. Подробности в нашем репортаже.

Абес Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 
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