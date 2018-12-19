В Петербурге прошёл IV Антинаркотический форум. Кто находится в зоне риска, и какие вызовы стоят перед обществом сегодня?

18 декабря, вторник, 11:20

Антинаркотическую политику Санкт-Петербурга можно считать успешной, данная проблема не является острой в нашем городе. Но это результат ежедневной работы десятков служб и учреждений, которые занимаются первичной и вторичной профилактикой наркотической зависимости

Врачи и сотрудники фонда "Гуманитарное действие" уже более 20 лет занимаются вторичной профилактикой наркомании в Санкт-Петербурге. К ним приходят наркозависимые с тем, чтобы получить, как медицинскую, так и юридическую помощь. Все анонимно. За год в этом синем автобусе принимают порядка 5 тысяч человек.

Сергей Дугин, генеральный директор Санкт-Петербургского фонда "Гуманитарное действие": "Наркозависимых меньше не становится, меняется сама наркосцена, одни наркотики не популярны, их место занимают другие. Вот эти новые наркотики - это таблетки, в основном, это молодежь, и молодежь довольно раннего возраста. Об этом свидетельствуют случаи передозировки подростков".

Группа риска стремительно омолаживается, если раньше основной возрастной группой вероятных потребителей психоактивных веществ называли студентов, то сегодня случаи передозировки наркотиками регистрируют у 10-12-ти летних продростков. Именно поэтому все большее внимание в Санкт-Петербурге уделяется работе с молодежью.

Рената Абдулина, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга: "Проекты, программы, конкретные действия по профилактике и по антинаркотической работе - они крайне важны. Крайне важно привлечь ребят заняться делом, крайне важно ребятам доступно донести информацию о последствиях и о недопустимости "пробования" любых наркотических средств".

Подростково-молодежные центры сегодня есть в каждом районе города. Каждый из них предлагает десятки программ различной направленности для молодежи разных возрастов.

Елена Берковченко, заместитель директора по организационно-методической работе ПМЦ "Охта" Красногвардейского района: "Сегодня мы предлагаем все направления, которые можно придумать. Это добровольчество, как таковое, оно интересно молодежи, и это радует само по себе. Это профориентация молодежи. Это патриотическое направление, которое сейчас набирает обороты все в большей, и большей степени".

Уже четвертый год подряд представители подростково-молодежных центров города, общественных молодежных организаций собираются на Санкт-Петербургский антинаркотический форум, который организует центр "Контакт". В его рамках идет обмен проектами, идеями и уже реализованными программами, которые направлены на вовлечение молодежи в активную городскую жизнь.

Ваган Канаян, директор "Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт": "Если им не интересно, они не придут. Если им скучно, они уйдут. Если эти программы не приносят дополнительной энергетики и не дают им возможность реализоваться, они в них участвовать не будут. Поэтому нам очень важно иметь экспертный совет, который аккумулирует эти программы и инспектирует их для того, чтобы они в конечно итоге были эффективными".

Кстати, новые цифровые и информационные технологии, которые сегодня открывают для каждого большой спектр возможностей и удобств, в деле борьбы с наркотиками становятся главной проблемой.

Надежда Бондаренко, начальник 4-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по СПб и ЛО: Мы ушли от того, что наркотики предлагает молодой человек в машине с затеменнными стеклами, которая стоит возле школы. Львиная доля наркотиков – это сеть интернет, это айпи-телефония, это месенджеры, которые позволяют продвинутой молодежи приобрести наркотики без особого труда. Поэтому, конечно, все субъекты системы профилактики сегодня должны противодействовать в сети интернет".

Надо признать, что сегодня нет четко выстроенной системы и эффективных мер пресечения распространения психоактивных веществ через месенджеры и сеть интернет. Эта работа только начинается и выработать новые алгоритмы противодействия распространению наркотиков в виртуальном пространстве – главная задача на ближайшее время.

Павел Горюнов, начальник учебно-консультационного центра ГЦСП "Контакт": "На сегодняшний день самый действенный метод - это запретительный метод, когда определенные материалы признаются недопустимыми и запрещаются и второй способ - предложение информационной альтернативы для молодежи, либо профилактика путем внесения контрабанды в информационную среду. То есть когда профилактика выступает с неформальным лицом, когда инициатива исходит не от властных структур, а, например, создаются группы в социальных сетях о волонтерстве, которые ведут сами волонтеры".

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.