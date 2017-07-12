Приемные родители: как найти взаимопонимание с ребенком и создать счастливую семью?

12 июля, среда, 14:18

Ни один детский дом не сможет заменить ребенку семью, и для детей, оказавшихся в сиротских учреждениях, лучшей альтернативой является семья приемная. Однако мало кто из нас по-настоящему представляет себе, что это такое – быть приемными родителями.

Причины, по которым семьи решают усыновить или взять под опеку ребенка могут быть разными. Кто-то восполняет биологическую невозможность иметь детей, другие испытывают искреннее желание помочь тому, кто в этом нуждается, третьи, воспитав своих детей, пытаются найти применение своим нерастраченным родительским навыкам. Процедура взятия под опеку четко прописана в законе, однако, помимо всех разрешений, справок и документов, психологического тестирования, каждая будущая приемная семья проходит обучение в течение нескольких месяцев в школе приемных родителей. Но и это не является гарантом счастливого усыновления.

Мария Щеглова, руководитель проекта психологической поддержки и сопровождения приемных семей «Жизнь по имени Семья»: "Понять, что ребенку страшно. Что его будущая семья, они для него в какой-то степени чужие. Он просто не умеет жить дома, он привык жить в коллективе, он привык жить по другим правилам и законам, ему нужно учиться".

В семье Дивотченко никогда не задумывались о приемных детях: растили своих. Однако когда 5-ро племянников попали в детский дом, решение приняли быстро.

Марина и Георгий Дивотченко: "Родных племянников взяли к себе в семью. Мы считаем, что все родственники, которые у нас есть – это наша семья. Какое-то время они жили там, не могут они жить там, значит, будут жить здесь".

Марина и Георгий также прошли курсы приемных родителей, хотя отнеслись к ним, скорее, как к формальности. Но уже в первые дни после переезда племянников осознали, что все было не зря. Родительский опыт не спасал в самых обычных ситуациях, и обращаться за помощью к психологам приходилось не раз и не два.

Марина и Георгий Дивотченко: "Когда младшую первый раз пытались помыть, мы звонили психологу. Старшие девочки приняли ванну, с пенкой, мы обрадовались. Берем младшую, а она, когда воду увидела, вся поджалась, закатила такую истерику, что мы не знали, как ее помыть. Первое время и валерьянка была, и пустырник ставили. Сейчас все нормально".

Программа психологического сопровождения приемных семей, который в Петербурге реализует благотворительный фонд «Дети ждут», не копается во внутрисемейных отношениях. Каждый курс направлен на то, чтобы дать возможность ребенку и его новой семье найти взаимопонимание. Иногда для этого достаточно отправиться в совместный поход. Или поехать на конную ферму и вместе попробовать научиться ездить на лошадях.

Мария Кудряшова, психолог, специалист по сопровождению приемных семей: "В течение года по выходным это занятия для приемных семей, где дети сначала приезжают вместе с родителями и учатся ухаживать за лошадками вместе с родителями. Это такое занятие на увеличение ресурса, потенциала семьи. Летняя программа называется мир детей в гармонии с лошадьми. Это программа для подростков, где они уже углубленно учатся ухаживать за лошадьми".

Помимо привыкания друг к другу и поиску компромисса внутри семьи в первые месяцы, приемным родителям зачастую приходится бороться и с общественными стереотипами.

Татьяна Дорофеева, ведущий специалист службы сопровождения семей с приемными детьми: "В хорошую школу трудно устроить ребенка опекаемого: «с вашим ребенком будут проблемы!» Да, не будет никаких проблем. «Нет, мы знаем – будут». Мифы такие, которых много и которые надо развенчивать. «ваш ребенок – болен». Нет, он не болен, он переживает травму. «Нет, он болен. Вы сходите к доктору, принесите нам справочку».

О том, что такое синдром опустевшего гнезда, когда свой ребенок уже начал взрослую жизнь, а родители чувствуют, что тепла и заботы осталось очень много, может рассказать Вера Тыминская. Именно так, в ее семье появилась первая приемная дочь. После было еще 7 приемных детей. По определению органов опеки – Вера опытный приемный родитель.





Вера Тыминская: "Я не очень верю в термин – опытный приемный родитель, потому что каждый новый ребенок , это новый опыт и ты никогда не знаешь, что тебя ждет. яЯучусь в течение всех этих десяти лет, фактически. Всевозможные курсы, тренинги, у нас в Петербурге все это есть".

В каждой приемной семье свой секрет взаимопонимания. В разговоре по душам, многие родители признаЮтся, что кризисные моменты, когда хотелось бросить все, вернуть приемного ребенка обратно – случались не единожды. Но приемный родитель это не только бесконечное терпение и море любви, но и четкое осознание той ответственности, которую он берет на себя, решаясь на опеку.

Татьяна Дорофеева, ведущий специалист службы сопровождения семей с приемными детьми: "Я не считаю, что это герой. Это человек, который для себя, что-то понял и нашел место, чтобы помочь другому. Он не ждет какой-то медали, у него есть место в сердце для кого-то еще. Он не герой, просто человек, настоящий человек".

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.