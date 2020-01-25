В Ботаническом саду проснулись подснежники и зацвели рододендроны, а зима может начаться в любой момент... Что думают ученые об изменении климата и глобальном потеплении?

24 января, пятница, 11:52

Этой зимой Петербург уже неоднократно бил температурные рекорды, и на фоне участившихся разговоров о глобальном потеплении, многие стали задаваться вопросом: «Зима всегда будет такой?». Мы решили обратиться к специалистам, кто профессионально занимается изучением изменения климата, чтобы узнать, какова ситуация на самом деле.

На тему изменения климата в информационной среде очень много спекуляций. Вроде бы изменения очевидны для любого человека, но есть абсолютно обоснованные точки зрения, что климат менялся всегда, даже когда человека на Земле еще не было, и дескать, влияние человечества на законы природы сильно преувеличено. Мы отправились в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт в гости к гляциологам – ученым, которые занимаются изучением льда.

Анна Козачек – Гляциолог, младший научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета:

"Были несколько периодов оледенения земли и межледниковья, и все они были связаны с естественными факторами, с изменением орбиты Земли... Эти факторы не объясняют изменения климата, которые происходят сейчас. Мы полагаем, что все эти изменения связаны с деятельностью человека."

Кстати, сценарий постепенного глобального потепления озвучен в Ленинграде еще полвека назад. Директор главной геофизической обсерватории Михаил Иванович Будыко в своей научной работе в начале 70-х годов дал прогноз на увеличение средней температуры планеты на 0,2 градуса в течение десяти лет, вплоть до 2050 года. Всемирная метеорологическая организация в прошлом году подтвердила фактическую скорость глобального потепления на 0,18 градуса за каждое десятилетие. "Среднепланетная" температура за последние полвека повысилась всего лишь на 1 градус, но именно это приносит нам те погодные аномалии, которые мы наблюдаем за окном.

Владимир Катцов – Директор Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, д.ф.-м.н.:

"Есть такой термин, который уже давно циркулирует в профессиональной среде и даже в СМИ, – нервозность климатической системы. Она действительно, по мере того, как происходит глобальное потепление и изменение климата, увеличивается, и метание погоды из одной крайности в другую становится более частым, более очевидным."

Ученые подтверждают, что последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. Однако, глобальное потепление не означает, что в ближайшие годы зимы в Петербурге станут бесснежными, а лето более жарким. Скорее можно посоветовать быть готовым ко всему.

Владимир Катцов – Директор Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, д.ф.-м.н.:

"Признается, что на первых порах, в каких-то аспектах некоторые страны от смягчения климата могут даже выигрывать, к таким странам, наряду с Канадой и Скандинавией, относится и Россия. В любом случае к изменению климата нам нужно будет адаптироваться каким-то образом."

О том, что такое адаптация к изменившемуся климату, можно поинтересоваться в ботаническом саду. В последние годы здесь начали высаживать те растения, которые никогда в Петербурге не приживались. В этом январе здесь уже зацвели лещина и волчеягодник, проснулись подснежники, рододендроны и жимолость.

Александра Волчанская – Ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого БИН РАН:

"Сейчас мы с вами можем говорить об однократном таком явлении. То есть мы можем говорить о том, что в этом году их цветение и плодоношение будет сокращено, а в будущем, если такие зимы будут повторяться, это будет представлять угрозу местным видам флоры. Сейчас по факту мы имеем, что в 21 веке у нас отсуствуют холодные зимы. Они могут быть либо теплыми, либо нормальными, но вот холодных зим у нас не бывает."

Сегодня ученые могут лишь прогнозировать те или иные сценарии изменения климата с большей или меньшей вероятностью. Человечество до сих пор не знает всех законов изменения климата на нашей планете, и чтобы внести хоть какую-нибудь ясность, стоит заглянуть в прошлое на несколько миллионов лет назад. Сегодня ученые всего мира заняты поисками в Антарктиде "древнего льда". На российской станции "Восток" в прошлом году добыли ледовый керн возрастом 1 миллион 300 тысяч лет.

Анна Козачек – Гляциолог, младший научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Росгидромета:

"Дело в том, что около миллиона лет назад произошла, так называемая, среднеплейстоценовая перестройка климата. То есть до этого периода циклы оледенения и межледниковья были около 40 тысяч лет, а после этого около 100 тысяч лет. Нам интересно получить лед, в котором будет информация о газовом составе атмосферы и температуры такого возраста."

Фундаментальная наука и глобальное изменение климата не отменяют обычного прогноза погоды.

Александр Колесов – Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга:

"Зима может начаться в любой момент. Вот сейчас, с точки зрения краткосрочных и среднесрочных прогнозов, мы видим, что похолодает, а потом снова потеплеет от идущих циклонов. Когда оно закончится, а оно закончится, не может вечно стоять и перейти в жаркое лето, в связи с глобальным потеплением. Так что этот период вероятен в феврале, не исключаем март и середины апреля."

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.