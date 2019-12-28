«OFU. Приземление» - новогоднее шоу братьев Запашных. Юбилейная премьера Михаила Боярского. Татьяна Пилецкая в комедии "Семья в подарок".

27 декабря, пятница, 11:39

Цирковое шоу, которое смотрится как остросюжетный фильм: пожар в картинной галерее, скачки джигитов на ипподроме, приключения на чертовом колесе, номера с медведями, собаками и козами, - все это в одном новогоднем представлении в постановке братьев Запашных. О гастролях инопланетного цирка и о том, чем ещё порадуют петербуржцев новогодние каникулы - расскажем на Первом канале.

Симпатичный инопланетянин терпит крушение неподалеку от большого города. И здесь с ним происходят опасные, забавные и невероятно зрелищные ситуации. Новая постановка стала продолжением полюбившегося зрителям шоу "UFO. Цирк с другой планеты", только с точностью до наоборот. Теперь это "OFU. Приземление"

Аскольд Запашный, Художественный руководитель Большого Московского цирка:

"Нам всегда нужно чем-то удивлять, мы не можем ездить по проторенной дорожке.Экспериментальный момент в том, что это является таким сиквелом уже известной истории, которую мы показывали в большом количестве стран, где они были безупречно приняты."

Звезды программы: знаменитая семья Александровых в номере с бурыми медведями и ансамбль наездников из Северной Осетии

Олег Танделов, Заслуженный артист республики Северная Осетия - Алания:

"Инопланетяне приземлилсь в горах Осетии и увидели джигитов... Очень сложный жанр джигитовка, большой темп лошади..."

Номера дополняют завораживающие декорации и костюмы, видеоинсталляции, спецэффекты и живое музыкальное сопровождение. Гости с другой планеты приземлились в Сибур Арене на ближайшие две недели, с 27 декабря по 8 января.

70-летний юбилей накануне отметил Михаил Боярский. Ко дню рождения актера в театре Ленсовета приурочили премьеру спектакля "В этом милом старом доме" по пьесе классика отечественной драматургии Алексея Арбузова. Главные роли исполняют Михаил Боярский и Лариса Луппиан.

Михаил Боярский, Народный артист России:

"В этом спектакле я играю мужа своей жены… Надеюсь, наша любовь дойдет до зрителя. С наступающим новым годом!"

Премьерные спектакли "В этом милом старом доме" на сцене театра имени Ленсовета 3 и 18 января

История щелкунчика - с 19 века до наших дней. Путь от утилитарного орехокола до символа нового года представили на новой выставке в Rунсткамере. Открытие приурочили к католическому Рождеству. Коллекцию щелкунчиков в течение 10 лет собирала сотрудница музея. Выставку дополнили немецкие елочные украшения, рождественская утварь и вертепы, создающие в Кунсткамере новогоднее настроение.

"Семья в подарок" - премьера легкой новогодней комедии в театре Балтийский дом. В главной роли - легенда театральной сцены, народная артистка России Татьяна Львовна Пилецкая, которой в этом году исполнился 91 год.

Татьяна Пилецкая, Народная артистка России^

"Пьеса очень интересная... Таких ролей я не играла, несмотря на то, что я в театре более 50 лет."

Немолодая дама и ее мама жили бы одиноко в своей квартире, пока однажды в их дверь не постучалась любовь. Игорь шел на свидание и по иронии судьбы перепутал адрес. Дальнейший сюжет спектакля напоминает волшебную сказку.

Забытые новогодние игрушки стали героями нового спектакля в ДК Выборгский. Пират, заяц, кошка и кукла пылятся в коробке на антресолях. Задача зрителей - помочь спасти их от злой моли, вернуть на елку и конечно вместе встретить Деда Мороза. Маленький бонус гостям театра - снег, создающий волшебное зимнее настроение. Спектакль "Игрушки. Новогодняя история" будет идти до 5 января.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.