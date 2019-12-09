Ленинградская область возрождает ремесла. Производители валенок, изделий из лозы, старинной волховской росписи и более сотни других производств научились совмещать традиционную культуру и бизнес

09 декабря, понедельник, 14:49

Создано в Ленинградской области. В регионе разработан сувенирный бренд. Право на его использование могут получить ремесленники и мастера художественных промыслов. Ленинградская область славится уникальными производствами, сохранившими традиции. Только по официальным данным здесь трудятся сто шестьдесят мастеров и ремесленников.

В сильные морозы одним из самых лучших видов обуви с давних пор являются валенки. Об их морозостойкости ходят легенды, а первые образцы появились еще 1500 лет назад. Производство валенок – это целая наука, поэтому сегодня домашнее изготовление является не столь распространенным в стране, как фабричное. История этого производства началась в 1949 году. В лучшие годы здесь выпускалось до ста тысяч пар валенок в год. В девяностых оно было приостановлено. В двухтысячных снова возобновлено. Сейчас здесь выпускают порядка двадцати пяти тысяч пар в год, хотя производственные мощности позволяют производить значительно больше продукции.

Григорий Гадян, Председатель правления промкомбината:

"Сейчас опять спад. То ли покупательская способность меньше стала, то ли зимы у нас такие теплые, не для валенок..."

Раньше, чтобы получить войлок и сформировать из него валенки, требовалось проведение нескольких очень трудоемких операций. И без человеческих рук было не обойтись. Станки на семьдесят процентов упростили производство. Оборудованием, производящим готовый войлок, кстати, из стопроцентной шерсти, управляет один человек. Далее идет раскрой основы валенок и операция валки.

Григорий Гадян, Председатель правления промкомбината:

"На Северо-Западе мы одни остались, кто валенки выпускает..."

Поддержке народных художественных промыслов и ремесел, возрождению традиций народного творчества в Ленинградской области уделяется особое внимание. Мастера могут получить консультации и обучение, кредитно-гарантийную поддержку, финансирование на старт и развитие своего дела. Ежегодно увеличивается объем прямой финансовой поддержки предпринимателям, работающим в этой сфере.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Когда мы говорим, что регион должен быть привлекательным для туристов, мы не хотели бы, чтобы в нашем регионе, говоря о наших исторических памятниках, о нашей культуре, мы продавали бы магнитик, сделанный в Китае. Поэтому мы сегодня поддерживаем за счет Комитета по развитию малого и среднего бизнеса именно ремесленников, которые производят реальный продукт."

Плетение из лозы, наверное, самое древнее из ремесел. Оно появилось еще до гончарного искусства и относилось, в большей мере, к бытовым потребностям человека. Из ветвей деревьев возводили дома, хозяйственные сооружения, заборы, колыбели и игрушки для детей, корзины и кухонную утварь. Сегодня лозоплетение не только полностью возрождено в Ленинградской области, но и диктует моду.

Дмитрий Денисов, Директор предприятия:

"У нас есть традиционные места бытования в Ленинградской области, где исторически то или иное ремесло существовало до революции, в советское время, потом в перестройку развалилось 90% этих предприятий. И сейчас во многих случаях приходится заново их восстанавливать. Это сложно. Мы пошли по другому пути. Я начал этим заниматься, вообще не думая: народный это промысел или нет. Всегда хотел, чтобы это было коммерческим предприятием и приносило прибыль."

Кстати, работников в мастерской не так уж и много. Мастера по плетению обучались всему на месте. "Готовых" специалистов в этой области руководитель компании не встречал, возможно, потому, что древнему ремеслу почти нигде и не учат. Более того, среди сотрудников немалая часть людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Денисов, Директор предприятия:

"Когда они видят, к чему можно прийти и сколько можно делать изделий и какого качества, конечно, их сильно мотивирует. Сам человек дома не может с такой скоростью развиваться как в коллективе. У нас сейчас трудится 6 человек с инвалидностью. Это большая часть нашей работы, жизни."

В Ленинградской области сегодня возрождается легенда, которая жила на берегах реки Волхов еще в девятнадцатом веке. Речь идет о возрождении Волховской росписи. По легенде, этот цветок является символом красоты и любви. Цвета, традиционно используемые мастерами на лепестках розана, - красный, синий и белый - цвета реки и пены волн реки Волхов.

Карина Гусарова, Ведущий художник:

"У Волховской росписи есть такая особенность написания розана. Он состоит из двойного мазка. Такой получается градиентный мазок..."

Волховскую роспись можно использовать при декорировании широкого ассортимента изделий: мебели, шкатулок, разделочных досок, подносов и даже игрушек-неваляшек.

Сергей Лебедев, Основатель предприятия:

"Возраждать надо было раньше. Потому что территория Петербургской губернии, изделия, которые несут культуру и историю, они должны исходить из нынешней Ленинградской области. Мы очень хотим это продолжать, развивать и делать."

Деревянные изделия с волховскими цветами сто лет назад выпускались в промышленных масштабах. Сегодня возрождённый художественный промысел дает возможность организовать производство, создать новые рабочие места. И это современный тренд малого предпринимательства.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.