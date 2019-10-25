Обзор важных событий недели

24 октября, четверг, 14:08

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

К 2024 году производительность труда на крупных и средних несырьевых предприятиях должна расти как минимум на 5 процентов в год – такую задачу в прошлом году поставил Владимир Путин в своих майских указах. В Нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" должны участвовать не менее 10 регионов в год и не менее 10 тысяч компаний крупного и среднего уровня. Чиновники, промышленники, эксперты на конференции "Индустрия 4.0" в очередной раз отметили, что наша промышленность в несколько раз отстает от западных компаний. И причины: устаревшие технологии, уровень квалификации работников, мотивация, неэффективный менеджмент.

Ленинградская область в следующем году намерена отремонтировать дорог на общую сумму один миллиард рублей. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планируется провести работы на 8 объектах. В том числе обновят 20 км Токсовского шоссе, около 9 км Дороги жизни. При этом дорожники подчеркивают, что это еще не полный перечень дорог, работы на которых будут проводиться в следующем году. Напомним, что в текущем году областные дорожники отремонтировали почти 180 км дорог. Хотя в идеале требуют обновления пол тысячи километров региональных трасс в год.

В Петербурге в Центре содействия семейному воспитанию № 8 после модернизации открыли помещения для проживания в них детей, тренажерный зал и кинотеатр. Теперь воспитанники смогут жить в "квартирах" и осваивать навыки самостоятельной жизни под присмотром педагогов. Ведь не секрет, что выпускники детских домов часто не адаптированы к жизни в обществе. Все помещения в этом центре переоборудовали в обособленные квартиры с собственной кухней, стиральной машиной и санузлом.

В Петербурге будут готовить специалистов в наиболее востребованных отраслях "на опережение". В рамках нац. проекта "Молодые профессионалы" проводится модернизация системы получения среднего специального образования. В Петербурге создадут полсотни мастерских, которые будут оборудованы по последним тенденциям современных технологий и пять центров опережающей профессиональной подготовки. Перечень профессий самый разнообразный, а Программа составлена в соответствии со стандартами международного движения WorldSkills.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.