Сплошной open air: как живется уличным артистам?

14 июня, пятница, 15:12

Петербург славится уличным искусством. Артисты и музыканты , развлекающие горожан, уже являются составной часть городской среды. Но насколько легко вот так вот выйти и сыграть и как эта сфера регулируется со стороны государства...

Рома Фауст летом играет на Невском проспекте каждый день. Несмотря на то, что локация всегда меняется, поклонников группы это не смущает. Даже наоборот, это превращается в своеобразный квест - найти любимых музыкантов среди десятков уличных артистов. Сегодня рокерам посчастливилось занять самое популярное место – угол Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

В сезон белых ночей центр Петербурга буквально превращается в музыкальную мекку. И сегодня эта сфера никак не регулируется со стороны государства. Как, где и кому выступать, должны ли уличные артисты платить налоги, и кто должен выдавать разрешения и лицензии? Вот уже несколько лет местные депутаты пытаются принять соответствующие законы.

Сегодня в Петербурге пока есть только одно точно закреплённое место для уличных мероприятий – стрелка Васильевского острова вот уже в течении 15 лет отдается на откуп танцорам. Летом здесь работают четыре площадки, где каждый желающий совершенно бесплатно может научиться танцевать. Чтобы такая возможность была у горожан, организаторы этих опен-эйров каждый год согласовывают заявку в Комитете по культуре.

Если в Париже, чтобы выступать на улице, разрешения, как и в России, пока не требуется, то в ряде европейских государств такие артисты должны получать даже лицензии. Об этом не понаслышке знает петербургский театр "Странствующие куклы господина Пэжо". На своем небольшом микроавтобусе они исколесили уже полмира, и буквально на днях вернулись с гастролей из Португалии. Правда, сейчас эта театральная труппа выступает только на фестивалях и по специальным приглашениям. И это один из трех российских и единственный театр из северной столицы, который примет участие в открытии Театральной олимпиады уже завтра в самом центре города.

Сегодня именно Петербург в России считается центром уличного искусства. И многие культурные инициативы родились именно здесь. Так, например, в этом году на Петроградской стороне появилось "уличное пианино". Хозяин инструментов предпочел остаться неизвестным, а вот играть на них разрешено всем желающим. Петербуржцы и гости города с удовольствием пользуются этой возможностью и устраивают настоящие концерты. И очень важно, чтобы законодательные инициативы, призванные урегулировать эту сферу, позволили городу остаться таким же музыкальным, танцующим и счастливым.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.