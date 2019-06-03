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03 июня, понедельник, 14:42

Предприниматели Ленинградской области померились силами. Подвели итоги конкурса "Бизнес-признание"

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Бизнес получил признание. В Ленинградской области подвели итоги регионального конкурса среди предпринимателей. Лучшие компании, работающие в различных сферах, получили государственную поддержку. А для некоторых такое признание стало стимулом для дальнейшего развития.

Женское предпринимательство, производство сувениров, экофермерство, экология и развитие комфортной городской среды. В этих сферах малого и среднего предпринимательства Ленинградской области назвали лучших, по мнению жюри. И таковых двадцать одна компания.

Светлана Нерушай, Председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО:

сновным мотивом участия в конкурсе для предпринимателей явилось, во-первых, помериться силами: насколько его бизнес более устойчивый по сравнению с конкурентами и другими претендентами. Ну, и программа по продвижению, которую комитет по малому предпринимательству предоставляет в качестве услуги каждому участнику конкурса."

В номинации "Лучший экофермер" призовое место занял Владимир Шушков.

С небольшой фирмы по строительству и благоустройству детских и спортивных площадок свой путь в бизнесе начал Михаил Ермаков. Сегодня это одна из крупных компаний, которая свое признание правительства 47 региона получила в номинации "Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды".

Марина Герасименко шагнула в бизнес осенью прошлого года. Получила стартовые субсидии и всего за полгода удостоена призвания в номинации "Лучший стартап в сфере производства сувениров".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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