Предприниматели Ленинградской области померились силами. Подвели итоги конкурса "Бизнес-признание"

03 июня, понедельник, 14:42

Бизнес получил признание. В Ленинградской области подвели итоги регионального конкурса среди предпринимателей. Лучшие компании, работающие в различных сферах, получили государственную поддержку. А для некоторых такое признание стало стимулом для дальнейшего развития.

Женское предпринимательство, производство сувениров, экофермерство, экология и развитие комфортной городской среды. В этих сферах малого и среднего предпринимательства Ленинградской области назвали лучших, по мнению жюри. И таковых двадцать одна компания.

Светлана Нерушай, Председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО:

"Основным мотивом участия в конкурсе для предпринимателей явилось, во-первых, помериться силами: насколько его бизнес более устойчивый по сравнению с конкурентами и другими претендентами. Ну, и программа по продвижению, которую комитет по малому предпринимательству предоставляет в качестве услуги каждому участнику конкурса."

В номинации "Лучший экофермер" призовое место занял Владимир Шушков.

С небольшой фирмы по строительству и благоустройству детских и спортивных площадок свой путь в бизнесе начал Михаил Ермаков. Сегодня это одна из крупных компаний, которая свое признание правительства 47 региона получила в номинации "Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды".

Марина Герасименко шагнула в бизнес осенью прошлого года. Получила стартовые субсидии и всего за полгода удостоена призвания в номинации "Лучший стартап в сфере производства сувениров".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.