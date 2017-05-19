В Петербурге наградили юных героев

19 мая, пятница, 12:19

Кто такой настоящий герой? Быть может это человек высокого роста, крепкого телосложения и тот, кого сразу видно в толпе прохожих? Но герои нашего сюжета – обычные петербургские ребята, те, кто, несмотря на свой юный возраст, совершили настоящие мужественные поступки. За что и были награждены особыми знаками. Подробности в Петербургском включении на Первом канале. Доброе утро!

Два юноши, два старшеклассника, два друга – это только внешние характеристики Тимура и Жени. Их связывает гораздо большее. В момент серьёзной опасности один пришёл на помощь другому, и как бы пафосно это не звучало, спас ему жизнь. Год назад, не подумав о последствиях, Тимур влез на опору высоковольтной линии, задел ногой провод, получил удар током и потерял сознание, оставшись наверху. Женя не растерялся и резиновой подошвой своих кед стал сталкивать друга на землю.

Евгений Морозов, Ученик 11 «А» школы № 467 Колпинского района: "Я не ощущаю себя никаким героем. Я думаю, на моём месте так поступил бы каждый. Потому что спасти жизнь другу - так в принципе каждый поступит, никто не будет думать – спасать ли его или бросить, лучше типа отойду, чем влезу сюда, может ещё хуже станет. Надо спасти и всё".

Награду Жене вручали в торжественной обстановке. Особый знак и символ «Горячее сердце» в этом году получили трое петербургских ребят.

Юрий Соляников, первый заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга: "Они достойны этих наград, потому что они наперекор обстоятельствам, наперекор понятным житейским страхам, которые в таких ситуациях тоже могут возникать, преодолевают себя и совершают поступки, за которые есть смысл сказать слова благодарности. И есть смысл приводить этих ребят в пример и есть смысл сказать спасибо родителям, педагогам".

Спасибо студенту ижорского политехнического лицея Григорию Фёдорову, вероятно, сказали и стражи порядка. Он частично выполнил их работу, вместе с друзьями задержал взрослого мужчину на месте преступления. Тот, правда, особо и не сопротивлялся, был в состоянии алкогольного опьянения.

Григорий Фёдоров, студент Ижорского политехнического лицея: "Смотрим, из подъезда вот выносит как бы, ну я сразу подбежал, ну видно, что всё: там мёртвый человек. Ну, начали вопросы там задавать – зачем сделал это, он такой – ну пойдёмте я вам расскажу, ну мы его задержали. Потом вызвали отряд полиции. Ну, минут через 20 они приехали, забрали его. Всё".

В жизни нет ничего невозможного – понимаешь, когда знакомишься с такими ребятами, как Володя. Победитель и призёр чемпионатов России по плаванию, член Паралимпийской сборной страны. Выступал на Чемпионате Европы, а по результатам открытых игр, которые прошли в Подмосковье, как альтернатива паралимпиаде в Рио – он показал 4 результат в мире. У Володи врождённые нарушения опорно-двигательного аппарата. И каждый день он совершает подвиг над собой – идёт вперёд, не смотря на физические трудности.

Владимир Даниленко, член Паралимпийской сборной России: "В жизни тоже бывают трудности серьёзные, и нужно находить выход, и с помощью того, что у тебя есть стимул, и то, что у тебя есть дух. Самое главное – дух, ты с помощью духа можешь выбраться из любой ситуации и сможешь принять верное решение, и преодолеть все препятствия".

Юлия Миханова, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.